Hejnovou trápí časový posun, Maslák první start podcenil. Na Julisce chtějí oba vyhrát

„Bude to na domácím stadionu a věřím, že nám bude přát vítr. Na Julisce není obvyklé, že by nám foukalo dobře. Na tréninku běhám čím dál líp, takže se můžeme těšit na čas pod 55 sekund, to je můj cíl. Koukala jsem na složení startovky a je to poměrně nabité, ale budu se snažit vyhrát,“ těší se Zuzana Hejnová na závod před domácími fanoušky, na kterém bude startovat poosmé v kariéře.

Šebrle v Götzisu před 17 lety jako první desetibojař překonal hranici 9000 bodů, letos tam váleli jiní Číst článek

Odložilův memoriál zařadí mezi dva mítinky Diamantové ligy. Za týden poběží v Oslu a v sobotu si odbyla letošní závodní premiéru v americkém Eugene. Tam skončila časem 55,36 setin sekundy šestá.

„Byl to první start a jsem vždycky hrozně nervózní. Všechny soupeřky jsou rozběhané, já jsem tam byla jako jediná Evropanka, takže pozornost je velká. Jsem docela spokojená, nikdy nezačínám o moc rychleji a v sezoně jsem schopná se zlepšit,“ vysvětluje.

Po návratu do Česka má ale Hejnová problém s devítihodinovým časovým posunem oproti Eugene a od návratu se ještě pořádně nevyspala. Jednu noc si už musela vzít i prášek na spaní.

„Mám hrozné problémy usnout. Dvě hodiny koukám do stropu, usnu v jednu v noci a nemůžu vyspávat do oběda. Bude to ještě den dva trvat, ale pak se to srovná a bude to v pohodě,“ tuší Zuzana Hejnová.

Podeváté poběží na Julisce Pavel Maslák. Trojnásobný mistr světa z haly nevstoupil do sezony zrovna ideálně - v polské Radomi zaběhl čtvrtku za 46,60 sekundy a přiznal, že závod podcenil.

„Jelikož jsem sprinter a ne vytrvalec, nemůžu si takové chyby dovolit, protože závěr nebudu mít nikdy jako vytrvalci. Jasný cíl je rozběhnout to na Julisce rychleji, ať už budou dobré podmínky, nebo ne. Doufám, že vydržím až do cíle a bude to kvalitnější čas než v Polsku,“ přeje si Pavel Maslák.

Maslák nakonec nepoběží štafetu na čtyřikrát sto metrů. Ta totiž splnila limit pro srpnové mistrovství Evropy už v úterý na Memoriálu Ludvíka Daňka v Turnově.

Koulaři uctí Jaroslava Brabce

Kvalitně obsazené klání koulařů se v pondělí poprvé uskuteční jako Memoriál Jaroslava Brabce, který zemřel 20. května. Reprezentant ve vrhu koulí vybojoval v roce 1973 zlatou medaili na halovém mistrovství Evropy, bronz si přivezl také z evropských halových šampionátů 1972 a 1974. Byl držitelem pěti českých rekordů a prvním koulařem, který překonal hranici 21 metrů.