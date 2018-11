Hejnová je zdravá a chystá se na dlouhou sezonu. ‚Mohla by to být výhoda,‘ věří před podzimním MS

Atleti mají zimní a letní sezonu, za rok ale budou závodit i na podzim. Na příštím mistrovství světa v Kataru budou totiž atleti soupeřit až na přelomu září a října, tedy o dva měsíce později oproti běžnému termínu.

„Bude to zvláštní, pro každého to bude hrozně náročné. Úplně něco jiného než co kdy zažil,“ řeší na Radiožurnálu bronzová olympijská medailistka Zuzana Hejnová, jak se připravit na dlouhou sezonu.

Zuzana Hejnová by musela startovat už na olympijských hrách v Sydney, aby měla s tak pozdním laděním formy zkušenosti. Po dlouhých 18 letech je před atlety podobná výzva znovu.

„Už jsem zažila spoustu sezon, kdy jsem měla nejlepší formu v září a říkala jsem si, že bych klidně ještě závodila, že se každým závodem zlepšuju, takže se i těším. Třeba Američanky nebo Jamajčanky začínají závodit hrozně brzo a bude těžké, aby vydržely připravené takhle dlouho. Mohla by to být i moje výhoda,“ přemýšlí.

Za přípravou do Afriky

Specialistka na 400 metrů překážek ale ze své výhody může těžit jen v případě, že bude zdravá. A to po několika letech znovu je. Achilovka ani koleno díky dvouměsíčnímu volnu nebolí, a tak Hejnová přemýšlí, že běhat naostro bude už v zimě v hale. Rozhodne to zhruba v polovině soustředění v Africe.

Tam odletí týden před skupinou své trenérky Dany Jandové, aby se aklimatizovala a začala pozvolna trénovat. „Jakmile najede zbytek skupiny, tak trénink začne být intenzivnější a specializovanější,“ řekla. Má zajištěnou i fyzioterapeutickou péči, aby se jí zdravotní problémy nevrátily.

Na dráze v létě pak se závody plánuje kvůli katarskému šampionátu šetřit, ale zase ne tak, aby přišla o body v prestižní Diamantové lize.

„Když chci absolvovat finále, je potřeba závodit hned v prvních kolech. Byla bych škoda, kdybych nezávodila, proto tu atletiku dělám. Bylo by smutné se na to dívat jen v televizi,“ plánuje dvojnásobná mistryně světa.