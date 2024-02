‚Zdraví zatím drží.‘ Satoranskému se v Barceloně daří, pohodu z klubu chce přenést i do reprezentace

V hale Olympiakosu Pireus pro skoro 13 tisíc fanoušků toho z reprezentantů v současném výběru odehrál nejvíc Tomáš Satoranský. I proto bude dvaatřicetiletý rozehrávač hlavním trumfem kouče Diega Ocampa v souboji s Řeckem od pátečních 20 hodin. Na podobně velké haly je zvyklý ze Španělska, NBA ale hlavně Euroligy, kterou v dresu Barcelony po návratu ze zámoří už zase hraje druhým rokem. Pireus (Řecko) 17:23 23. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský v dresu Barcelony | Foto: Oguz Yeter | Zdroj: Profimedia

„Myslím, že se tým zvedá. V prosinci jsme měli krizi, šlo vidět, že se to sehrává, hodně kluků nehrálo Euroligu a byl tu i nový trenér. Zároveň si myslím, že máme na čem stavět a co zlepšovat, ale celkově je ta pozice docela překvapující,“ těší průběžně druhé místo Barcelony v euroligové tabulce za madridským Realem hlavní hvězdu basketbalové reprezentace Tomáše Satoranského, který si na vytížení v klubu nemůže stěžovat.

„Nedávno jsme to počítali, a i s přípravou je to asi 55 zápasů. Je to velká porce a a evropský basketbal by se na to měl podívat, protože to nejvíce odnesou sami hráči - měli jsme čtyři double-weeky a to jde vidět na zranění hráčů,“ domnívá se bývalý rozehrávač Chicaga nebo Washingtonu.

Zdraví ale Satoranskému na rozdíl od jeho spoluhráče Jana Veselého - zatím drží, i proto se mohl připojit k reprezentaci na startu kvalifikace mistrovství Evropy.

I když v rozpoložení nebyl po turnaji španělského královského poháru pro osm nejlepších týmů zrovna ideálním, protože Barcelona finále s Realem Madrid prohrála a první trofej v sezoně zatím nezískala.

„Kdyby se vyhrálo, tak jsem na tom trochu lépe. Fyzicky to bylo náročné, tři zápasy po sobě jsme celý rok nehráli. Celkem to byl dost povedený turnaj, Real je v této sezoně nejlepší tým v Evropě. My máme tu smůlu, že o každý pohár bojujeme s nimi, o to je to těžší. Ale přijdou důležitější zápasy a my se máme ještě co učit,“ přiznává odchovanec pražského USK, který si pochvaluje svou roli a volnost na hřišti, kterou dostává.

A radost má Satoranský také z toho, že pro zbytek sezony má klub připravenou zajímavou posilu - Rickyho Rubia. Španělský mistr světa, olympijský medailista a hráč s nemalými zkušenostmi také z NBA se po zdravotních problémech a delší pauze na psychické zotavení, už před časem zapojil v katalánském klubu do tréninku.

That brings a smile on my face.



Ricky Rubio went for 11 PTS & 5 AST in his return to basketball. #EuroBasket x #MakeYourMark pic.twitter.com/YEzZb7w8qe — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 22, 2024

A ve čtvrtek v dresu národního týmu, při porážce s Lotyšskem, si zapsal jako člen základní sestavy za 20 minut 11 bodů a pět asistencí.

Jak se bude dařit nejen Tomáši Satoranskému ale i celému národnímu týmu pod koučem Ocampem v Řecku si můžete poslechnout po 20 hodině v přímém přenosu.

Nominace 12 hráčů na zítřejší utkání kvalifikace o @EuroBasket pic.twitter.com/plvLFEuWmV — cz.basketball (@cz_basketball) February 22, 2024