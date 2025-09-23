Basketbalisté z Hradce Králové se znovu podívají do nejvyšší české ligy. Kvůli tomu museli upravit halu
Už tento týden vstoupí basketbalisté z Hradce Králové po dvouleté pauze do nového ročníku nejvyšší české ligy. Vedení klubu muselo před začátkem sezóny posílit tým. Současně bylo potřeba upravit i halu pro domácí utkání.
„Hala musí být na extraligový zápas opravdu detailně připravená. Aby všude bylo vše stejné, rovné, přehledné,“ vysvětluje generální manažer hradeckých basketbalistů Petr Sedmák rozdíl mezi nejvyšší soutěží a první ligou. Stadiony v Národní basketbalové lize totiž musí splňovat přísná kritéria.
„Samozřejmě jsou tu nainstalované i REZ kamery, které mají rozhodčí, aby se mohli znovu dívat na záznamy,“ popisuje. Ve druhé nejvyšší soutěži kamery přitom být nemusí.
Vyšší soutěž sleduje více diváků. Vidět se chtějí také partneři ligové soutěže, proto musí klub ještě investovat do LED perimetru.
„To jsou poskládané ledkové panely, na které se pouští reklamy, a je to prostor partnerů, kteří si za reklamu platí,“ popisuje Sedmák.
Žabiny zahájily boj o Euroligu úspěšně, i přes roli outsidera. ‚Podcenily nás,‘ říká kouč Pruša
Číst článek
Sportovní hala v Hradci Králové bude na první zápas připravena. „Měli jsme ještě v extralize jednu nepříjemnou situaci, kdy nám vypadla tabule a zápas se nedohrál. Potom jsme ho museli zkontumovat,“ připomíná Sedmák.
První domácí utkání odehrají královéhradečtí basketbalisté 1. října proti Opavě.