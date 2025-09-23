Basketbalisté z Hradce Králové se znovu podívají do nejvyšší české ligy. Kvůli tomu museli upravit halu

Už tento týden vstoupí basketbalisté z Hradce Králové po dvouleté pauze do nového ročníku nejvyšší české ligy. Vedení klubu muselo před začátkem sezóny posílit tým. Současně bylo potřeba upravit i halu pro domácí utkání.

Reportáž Hradec Králové Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Královští sokoli v zápase proti NH Ostrava v Hradci Králové

Královští sokoli v zápase proti NH Ostrava v Hradci Králové | Foto: Martin Veselý MAFRA / Profimedia | Zdroj: Profimedia

„Hala musí být na extraligový zápas opravdu detailně připravená. Aby všude bylo vše stejné, rovné, přehledné,“ vysvětluje generální manažer hradeckých basketbalistů Petr Sedmák rozdíl mezi nejvyšší soutěží a první ligou. Stadiony v Národní basketbalové lize totiž musí splňovat přísná kritéria.

Přehrát

00:00 / 00:00

Poslechněte si reportáž Jiřího Hofmana

„Samozřejmě jsou tu nainstalované i REZ kamery, které mají rozhodčí, aby se mohli znovu dívat na záznamy,“ popisuje. Ve druhé nejvyšší soutěži kamery přitom být nemusí.

Vyšší soutěž sleduje více diváků. Vidět se chtějí také partneři ligové soutěže, proto musí klub ještě investovat do LED perimetru.

„To jsou poskládané ledkové panely, na které se pouští reklamy, a je to prostor partnerů, kteří si za reklamu platí,“ popisuje Sedmák.

1:32

Žabiny zahájily boj o Euroligu úspěšně, i přes roli outsidera. ‚Podcenily nás,‘ říká kouč Pruša

Číst článek

Sportovní hala v Hradci Králové bude na první zápas připravena. „Měli jsme ještě v extralize jednu nepříjemnou situaci, kdy nám vypadla tabule a zápas se nedohrál. Potom jsme ho museli zkontumovat,“ připomíná Sedmák. 

První domácí utkání odehrají královéhradečtí basketbalisté 1. října proti Opavě.

Jiří Hofman Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Sport

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme