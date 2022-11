Vítězná premiéra Ptáčkové u národního týmu. České basketbalistky vyhrály duel v Nizozemsku 71:66

Vítěznou soutěžní premiéru prožila na lavičce českých basketbalistek trenérka Romana Ptáčková. Její tým v důležitém utkání o postup na mistrovství Evropy vyhrál v Almere nad domácím Nizozemskem 71:66. Dlouholetou trenérku Hradce Králové trochu mrzelo, že se až osmnáctibodový náskok smrsknul a Češky před odvetou nenahnaly i skóre. Almere (Nizozemsko) 10:46 25. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenérka českých basketbalistek Romana Ptáčková hovoří na tréninku před pokračováním kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2023 | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Ptáčková převzala národní tým po Slovákovi Štefanu Svitkovi v květnu a v červnu s ním absolvovala v Trutnově dva vítězné přípravné duely s Polskem. Ze soutěžní premiéry v Almere žádnou nervozitu necítila.

„Já s tím nemám problémy. Mě ta hra prostě baví a dokážu se oprostit od okolností, které jsou. Říkám si, že je to jenom sport. Jdu do toho s čistou hlavou. Opravdu tím netrpím,“ řekla Ptáčková.

Její tým v závěru prvního poločasu vedl až o 18 bodů, ale na začátku závěrečné čtvrtiny měly Nizozemky jen pětibodové manko a nakonec na něj stáhly i konečný rozdíl.

„V prvním poločase nám trošičku haproval útočný doskok soupeře, ale hlavně od pozice křídel. To jsme si vyříkaly. Na druhou stranu v prvním poločase se nedařilo Holandsku z dlouhé vzdálenosti, což se druhý poločas změnilo,“ hodnotila Ptáčková.

Češky si připsaly 14 zisků. „Agresivní obrana z naší strany byla, ale mohla být ještě o něco lepší. Mohly jsme se ještě více dostat do rychlého protiútoku k jednoduchým košům. My jsme pak v druhém poločase začaly ztrácet docela dost míčů a to byla jedna z příčin, proč se Holandsko téměř dotáhlo,“ řekla trenérka.

V šesté minutě po faulu musela ze hry za stavu 10:2 pivotka Julia Reisingerová, ale po bolestivém kontaktu se na druhou čtvrtinu vrátila.

„Je to vždycky nepříjemné, když se něco takového stane. Naštěstí absence Julči nebyla tak dlouhá. Ale my víme, že cokoliv takového se může při zápase stát a tým na to nesmí myslet. Musí jet dál, i kdyby se nevrátila. Jsem ráda, že se z toho oklepala a nastoupila do toho s veškerou energií dál,“ uvedla Ptáčková.

Obrat její výběr Nizozemkám nedovolil a vždy včas zareagoval. „Předtím jsme několik útoků nedaly koš, tak bylo nutné si vytvořit takovou pozici, aby pro nás byla výhodná. Byla tam jedna trojka a jeden protiútok, kterým jsme se vrátily zpátky. Šly jsme zase do plus deset, což je vždycky uklidňující, když je to dvojciferný náskok,“ prohlásila.

(Ne)šťastná poslední střela

Pokud Nizozemky zvládnou za tři dny duel v Irsku, s nimž v únoru hrají Češky, rozhodne poslední duel s Nizozemkami, do něhož si nese Ptáčkové výběr náskok pěti bodů. „Určitě bych byla spokojená, kdyby to bylo kolem deseti bodů. Samozřejmě mrzí poslední trojka, která byla z těch šťastných a doufám, že nás to nebude na konci mrzet,“ vrátila se k trojce Laura Westerikové s klaksonem z velké dálky.

„Na druhou stranu budeme v domácím prostředí. I když Nizozemsku se jedna ze dvou opor pravděpodobně vrátí,“ zmínila, že soupeřkám chyběla vedle dlouhodobě zraněné pivotky Emese Hofové z USK Praha také rozehrávačka Girony Laura Corneliusová.

Ptáčková do sestavy zařadila dvě debutanky - rozehrávačku Kateřinu Zeithammerovou, autorku šesti bodů, a křídelnici Anežku Kopeckou.

„V téhle sestavě jsme hrály úplně poprvé. Pro některé to byl křest. Holky nabraly zkušenosti. Katka Zeithammerová dostala své první minuty, takže doufám, že budou za tři měsíce zase ostřílenější. Poprvé zahrála takové utkání Gába Andělová,“ vyzdvihla Ptáčková individuální zásluhy.

Tvrdý holandský basket

Právě křídelnice Andělová se stala po Julii Reisingerové (19 bodů) druhou nejlepší střelkyní a mohla si vedle týmového úspěchu vychutnat svůj nejvydařenější zápas dosavadní reprezentační kariéry.

„Musím uznat, že dneska se mi dařilo. Využila jsem důvěru od trenérky. I to, že mě dala do základu, mi moc pomohlo. Trefila jsem první tři střely, takže to určitě hodně pomohlo. Týmové vítězství je ale to nejcennější,“ řekla Andělová.

Duel s Nizozemkami byl podle ní hodně fyzicky náročný. „Já tedy sama za sebe jsem takhle tvrdý basket asi nikdy nehrála. Holanďanky mají vysoké hráčky, hrály tvrdě, věděly o tom, že to bude jejich silná stránka a v druhém poločase nás dost potrápily střelami z dálky, které proměnily a trošku se nám i rozpadla obrana. Ale je vidět, že zkušenosti máme asi o něco větší a dokázaly jsem zápas dotáhnout do konce,“ hodnotila šestadvacetiletá hráčka Piešťan.