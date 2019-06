Teď už mě čeká jenom to vyhrát, říká vlajkonoš české výpravy na Evropských hrách Krpálek

V Bělorusku byly oficiálně zahájené v pořadí druhé Evropské hry. Zhruba 20 tisícům diváků se na stadionu Dinama Minsk představily výpravy z 50 zemí. Český tým přivedla na slavnostní plochu jedna z největších medailových nadějí, judista Lukáš Krpálek. Od zpravodaje z místa Minsk 8:02 22. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Bylo to krásný. Pro mě to byla obrovská čest nést vlajku za Českou republiku. Byl to nádherný uvítací ceremoniál. Jsem hrozně rád, že jsem mohl jít a že jsem tam byl,“ popsal Radiožurnálu Lukáš Krpálek.

K české výpravě se připojil teprve v pátek po poledni. Večer už ale s vlajkou v ruce zdravil tribuny minského stadionu. Role vlajkonoše nebyla pro 28letého judistu žádnou novinkou, vyzkoušel si ji totiž už před třemi lety na olympijských hrách v Riu de Janeiro.

„V Riu to bylo něco jiného. Přeci jenom je to olympiáda, je to mnohem větší akce. Nést vlajku na olympiádě, to je asi to nejhezčí, co může být,“ říká judista, který v Brazílii nakonec získal zlatou medaili.

Rodák z Jihlavy by se pochopitelně vůbec nezlobil, kdyby v Minsku na poslední olympiádu navázal i v tomto směru. „Doufejme. Teď už mě čeká jenom to vyhrát,“ směje se vlajkonoš české výpravy Lukáš Krpálek.