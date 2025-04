Pilot F1 Sainz se opozdil na nástup k hymně, měl žaludeční obtíže. Dostal pokutu několik tisíc eur

Třicetiletému Španělovi měla být podle pravidel vyměřena pokuta 60 tisíc eur (v přepočtu je to více než milion a půl korun).

Pořadatelé však přihlédli k tomu, že bývalý pilot stájí Ferrari, Renaultu nebo Toro Rosso se zpozdil kvůli žaludečním potížím, což potvrdil i lékař.

Sainz po trestu z kvalifikace odstartoval do Velké ceny Japonska z 15. místa a v konečném pořadí si o jednu příčku polepšil.

Závod vyhrál obhájce titulu Max Verstappen z Red Bullu a připsal si první vítězství v nové sezoně.

