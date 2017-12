Cena Sportovec roku je ovlivněna řadou faktorů.'V Česku často rozhoduje popularita', myslí si Pavlis

Můžete být jednou z největších hvězd slavné NHL, a přesto se v zemi ledního hokeje nestanete tím nejlepším sportovcem roku. I na čerstvém příkladu z Kanady si mohou fanoušci připomenout, jak složité je v anketách poměřovat výkony a úspěchy mezi různými sporty. Praha 15:27 28. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Reprezentanti v malé kopané s vítězkou ankety Sportovec roku mezi jednotlivci Gabrielou Koukalovou. | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

„Jsem fakt ohromený. V Kanadě máme spoustu skvělých sportovců, kteří by si ocenění zasloužili. Je to pro mě obrovská motivace dál na sobě pracovat,“ přiznával ve videoklipu tradiční ankety kanadských novinářů čerstvý vítěz Denis Shapovalov.

Královna Gabriela. Sportovkyní roku je biatlonistka Koukalová, anketu ovládly ženy Číst článek

Osmnáctiletý tenista, kterého mohli vidět i fanoušci v Praze při zářijovém Laver Cupu, ještě nevyhrál žádný turnaj mužského okruhu ATP. Během roku ale poskočil z třetí stovky světového žebříčku až do první padesátky, a to ve sportu, kterému se závodně věnuje podle odhadů deset milionů lidí. Právě sílu konkurence reportéři v Kanadě zřejmě dost zohledňují, vždyť v letech 2013 a 2014 vybrali za Sportovce roku jiného tenistu Milose Raonice „jenom“ za to, že se dostal mezi absolutní špičku.

Jiná země, jiný mrav

Každá země ale může mít jiná pravidla hlasování, někde se zapojují i fanoušci, a svá specifika, třeba na opakovaných předních umístěních Nino Schurtera, můžeme sledovat oblibu horských kol ve Švýcarsku, a také z českých výsledků se dá leccos vypozorovat.

„Ve velké míře rozhoduje popularita toho daného sportu, který je právě na vlně, což je v posledních letech příklad biatlonu. Velkou roli tam taky hrají zaměření novinářů, kteří hlasují. Pak tam velkou roli hraje i mediální obraz, který si sami o sobě vytvářejí sportovci,“ říká pro Radiožurnál Zdeněk Pavlis, dlouholetý předseda Klubu sportovních novinářů, který volí Sportovce roku v Česku. Takže to třeba introvertnější povahy mohou mít s budováním příznivého mediálního obrazu složitější.

Na prvních místech rodačky z Jablonce. 'Tipuju Gábinu,' říkala před vyhlášením druhá Špotáková Číst článek

I proto se fanoušci v Česku někdy na sociálních sítích a v různých diskusích dohadují o tom, jestli by se anketa neměla jmenovat spíš nejsympatičtější nebo nejpopulárnější sportovec roku. Navíc třeba světově výjimečný horolezec Adam Ondra měl dlouhou dobu jen minimum příležitostí mluvit s reportéry například ve srovnání se zmíněnými biatlonisty.

„Přiznám se, že jsem spíš stydlivý. Pro mě to je rozhodně nová situace,“ přiznal Adam Ondra, že pro každého nemusí být jednoduché, stát se okamžitě sportovní hvězdou a populární tváří. To zřejmě platí ve všech zemích, bez ohledu na to, jakým způsobem tam sportovce roku vybírají.