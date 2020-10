Platily se z toho i akce s hvězdami. Já na nich ale nebyl, říká Černošek k milionovým provizím

Společnosti Lesy ČR, Česká pošta a ČEZ na podporu olympioniků v posledních letech vyčlenily celkově 120 milionů korun. Neposlaly je přímo, ale přes soukromou akciovku Česká sportovní, zjistil Radiožurnál. Ta si ze sumy ukrojila dvě desítky milionů. Podle sportovního bosse agentury Miroslava Černoška ovšem nešlo o zisk, ale z provize platil mimo jiné ubytování a letenky manažerům. „Byla to spousta akcí,“ uvedl v rozhovoru. Konkrétní nejmenoval. Praha 13:16 19. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Černošek (uprostřed) s Miroslavem Peltou během finále Fed Cupu 2015 | Foto: Pavel Mazáč/CNC | Zdroj: Profimedia

Vy jste říkal, že jste se za provizi staral mimo jiné o sponzory. Co to znamenalo?

Pokrývali jsme část nákladů souvisících s účastí sponzorů na olympijských hrách. Ta dikce smluv říkala, že ty firmy (Lesy ČR, ČEZ, Česká pošta – pozn. red.) měly nárok na určitý objem osob, které pojedou na olympijské hry. My jsme v rámci našich smluv rozšiřovali ten objem o další lidi, kterým jsme platili letenky, ubytování a další věci.

Takže třeba manažeři ČEZ létali na olympiádu za peníze, které ČEZ věnoval na olympiádu?

My jsme 82 procent těchto peněz poslali Českému olympijskému výboru (ČOV), který poskytl určitý objem péče reklamním partnerům. A některé další věci jsme hradili my z našich prostředků. Starali jsme se o sponzory, obchodní partnery těch státních firem. Konkrétně manažery ČEZ řešil spíše Český olympijský výbor.

Rozumím tomu tedy správně, že jste za peníze státních nebo polostátních firem platili ubytování obchodním partnerům těchto společností, které vám daly peníze?

My se starali o ty lidi, na kterých jsme se dohodli. Těžko řeknu přesný terminus technicus. Byla to vždy otázka dohody mezi ČOV, firmou a námi, o které lidi se kdo bude starat. Co se týká managementu ČEZU, tak to spíše řešil ČOV.

My jsme se spíše starali o obchodní partnery ČEZ nebo obecně těch firem, ať to nestavím jen na ČEZ, kteří poskytovali peníze na český olympijský tým.

(ČEZ takové použití peněz z provizí přes svého mluvčího vylučuje. „Součástí našich smluv nebyly žádné takovéto benefity pro naše partnery. Nic takového,“ řekl mluvčí Ladislav Kříž. Stejně tak to odmítl exředitel Lesů ČR Daniel Szórád. „Ne, o tom tedy nic nevím,“ konstatoval. Mluvčí pošty Matyáš Vitík k tomu pouze uvedl, že na olympiádě byli představitelé České pošty, nikoliv reklamní partneři, pozn.red.)

O koho třeba?

To byla věc dohody, já bych do toho nerad zacházel. Není potřeba to řešit. Ale znovu opakuji, o manažery těch firem se staral ČOV, my se starali o jejich obchodní partnery. To je výrazný rozdíl.

Obchodní tajemství

Byly to státní peníze. Proto se na to ptám.

Státní peníze, které byly specifikované dohodou a ta dohoda má obchodní tajemství. Nebudu jmenovat lidi, kteří byli účastníky olympijských her.

Nezlobte se, ale jaký pak smysl taková dotace od státu?

Ta firma pracuje se svým potenciálem, ta firma vytváří zisk a pak se rozhodne, kam peníze vložit. A tyhle firmy se rozhodly podpořit český olympijský tým.

Černošek patří bezesporu k nejvlivnějším mužům českého tenisu. Spolupracoval s Petrou Kvitovou nebo Tomášem Berdychem. Netají se tím, že má i silné vazby na politiky – mezi jeho známé patří třeba Jaroslav Fatýnek (ANO).

Miliony posílaly přes vás, proč peníze nedostal přímo výbor? Jak se vám povedlo uzavřít ty smlouvu se státními podniky?

S některými z nich jsme spolupracovali už před rokem 2012, dělali jsme s nimi spoustu aktivit. Věděli, že jsme tu práci dělali dobře a byli úspěšní.

Víte, na co narážím. 2012 až 2016 posílaly některé státní firmy peníze přes vás a v roce 2016 už to najednou nebylo potřeba. Lesy ČR vám třeba posílají peníze přímo.

Oni se nějak rozhodli, to se musíte zeptat jich. Některé firmy třeba odešly z olympijského marketingu, nedokážu na to odpovědět.

Vy sám tvrdíte, že jste měl z každé smlouvy 18 procent. Dohromady tedy provize dělá nejméně 20 milionů. Nezdá se vám to hodně?

Nezdá, spočítejte si, kolik lidí se kolem toho stará. Musíte chystat pobyt, řeší se letenky, stravování…

Ty firmy věděly, že z toho budete mít 18 procent a na co ty peníze jsou?

Ano, věděly. Provize byla standardně ošetřena smlouvou se souhlasem vedením Českého olympijského výboru a řešila témata, co tehdy nedokázal Český olympijský výbor a česká olympijská řešit. My jsme pro firmy, které byly partnery českého olympijského týmu, dělali i spoustu eventů s využitím sportovců, na které jsme my měli osobností práva a které nikdo s výjimkou přímo olympiády nemohl využívat.

(ČEZ, Česká pošta i Lesy ČR popřely, že by o výši provize věděly, pozn. red.)

To znamená konkrétně co?

Eventy pro firmy znamená setkání s jejich partnery, s významnými klienty, akce pro děti a mládež, spousta akcí, které byly poskytovány firmám na základě požadavků a potřeb.

Pořád mluvíme v obecné rovině. Můžete být konkrétní a uvést jeden příklad?

Já už to vysvětloval. Česká sportovní měla vlastní režii, má zaměstnance, kteří museli být placeni. My jsme zajišťovali akce, které měli svoji nákladovou položku. Těžko jsem schopen říct konkrétní. Byly to akce, kde se představovali zasloužilé olympijské legendy nebo olympijští vítězové a dělali jsme akce pro spoustu klientů, které si určila ta firma. Třeba akce na podporu Temelína, akce pro Českou poštu nebo akce pro Lesy ČR.

Pojďme se bavit konkrétně, o jedné konkrétní akci. Kdo tam byl a o jakou šlo akci?

Byli tam sportovci, kteří byli součástí Star teamu. Honza Železný, Radek Štěpánek, Tomáš Berdych, Petra Kvitová.

Já se ptám na jednu konkrétní akci, na které tito sportovci byli. Kolik za ni dostali a co vy jste pro ně udělal?

Vždyť to říkám. Byla to spousta akcí, eventů, ta firma si řekla o akci a dohodlo se, kdo se jí účastní. To bylo během celého roku, kdy sportovci měli smlouvy s námi. Na to byla ta provize.

Nezlobte se, sedíme spolu potřetí, do e-mailu jsem vám přímo psala, jestli by šlo dohledat konkrétní akci...

Vždyť to říkám, nějaké eventy, firma chtěla setkání s obchodními partnery a tam přijeli tito sportovci.

Není to přece taková doba, abyste si nemohl vzpomenout na jednu z nich.

Tak to si nevzpomenu, já ty akce nedělal, to dělal management, který dnes už v České sportovní není, já nikdy u těchto akcí nebyl.

Ještě pojďme k těm sportovcům, oni by bez vás na olympiádu nejeli?

V průběhu olympiády na ně má právo ČOV. Sportovci, o které se stará Česká sportovní, jsou reklamními partnery ČOV týden před olympiádou a dva dny po olympiádě. Ve zbytku času mají smlouvu ve Star team a v té době na ně nemá právo ČOV.

Když jste je tedy půjčil na nějakou akci té státní firmy, co jste pro ty sportovce dělal?

Dělal jsem pro ně to, že jsem zajistil finance za to, že se účastnili akcí, na kterých byl zájem. Museli jet třeba do Brna, kde byl olympijský den, to znamená, že jsme jim poskytli odměnu a cestovné a oni poskytli reklamu.

Vy byste se bez podpory státu neobešel, to sám přiznáváte. Máte spočítáno, kolik jste dostal na dotacích a díky takovýmto různým smlouvám?

Ne, proč bych to počítal. Nikdy jsem se tím nezabýval. Já měl pocit, že mi stát dává jen tehdy, když se mu to zdá atraktivní.