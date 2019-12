Deset let českého sportu: fenomén Sáblíková, ‚obojživelnice‘ Ledecká i Jemná cesta Lukáše Krpálka

Za posledních deset let Česko na letních a zimních olympijských hrách vybojovalo díky jednotlivcům i týmům úctyhodných 34 medailí (9-7-18).

Nebyly to ale jen cenné kovy z olympijských her, české barvy se objevily na nejvyšším stupni vítězů během evropských i světových šampionátů, a to napříč všemi sporty.

Česko má skvělé atlety, cyklisty, hokejisty, basketbalisty či tenisty.

Celý svět žasne nad rychlobruslařkou Martinou Sáblíkovou, judistou Lukášem Krpálkem nebo královnou zimních sportů Ester Ledeckou. V srdci Evropy se rodí ale i skvělí vodáci, horolezci a jakmile se o slovo přihlásí zima, rozjedou své úspěšné tažení biatlonisté, kteří vždy poblázní celou republiku.

Vybrali jsme pro vás přehled toho nejdůležitějšího, co se za posledních deset let výrazně zapsalo do dějin českého sportu.

Atletika

Barbora Špotáková

Jednoznačně nejúspěšnějším českým atletem, respektive atletkou posledního desetiletí je oštěpařka Barbora Špotáková. Rodačka z Jablonce nad Nisou dokázala během své bohaté kariéry získat dvě olympijská zlata (Peking 2008, Londýn 2012) a jeden bronz (Rio 2016).

Kromě těch olympijských ale posbírala i řadu medailí ze světových a evropských šampionátů. Její absolutní nadvládu v hodu oštěpem dokládá fakt, že od 13. září roku 2008 je také držitelkou světového rekordu (72,28 metru).

Vítězslav Veselý

Svůj podíl na úspěchu českého oštěpu má pochopitelně i mužské zastoupení. Ve stopách někdejšího světového rekordmana Jana Železného dokráčel za posledních deset let nejdále bronzový medailista olympijských her v Londýně z roku 2012 Vítězslav Veselý.

Zuzana Hejnová

Na stejné akci, kde se z bronzové medailí radovali i čeští oštěpaři, tedy na olympiádě v Londýně, zacinkala bronzová placka i pro překážkářku Zuzanu Hejnovou. Nyní třiatřicetiletá atletka tehdy nestačila pouze na Rusku Natalju Anťuchovou a Američanku Lashindu Demusovou.

Basketbal

Druhé desetiletí druhého tisíciletí bylo úspěšným obdobím pro český basketbal. Ten největší úspěch zaznamenal hned v roce 2010, kdy české basketbalistky na domácím mistrovství světa obsadily druhé místo za největšími favoritkami z USA.

Tým kolem Hany Horákové a Evy Vítečkové před startem turnaje doufal alespoň v proniknutí mezi elitní osmičku a do vyřazovacích čtvrtfinálových bojů, což se mu povedlo. Tam narazil na velmi silnou Austrálii, kterou dokázaly basketbalistky porazit 79:68. V semifinále pak narazily na Bělorusky, které porazily v prodloužení 81:77. Ve finále v Karlových Varech navzdory bouřlivé atmosféře, která je hnala za vítězstvím, ale podlehly Češky Američankám 69:89.

Mužům se dařilo až ve druhé polovině desetiletí. V roce 2015 skončil tým, v jehož barvách se naposledy představily hvězdy Luboš Bartoň a Petr Benda, na sedmém místě, což jim zajistilo místo v kvalifikaci o olympijské hry v Riu. Postupem do play-off navíc čeští basketbalisté zaznamenali nejlepší výsledek v historii.

Ještě větší úspěch pak reprezentace zaznamenala na mistrovství světa v roce 2019. Navzdory tomu, že na šampionát neodletěla jedna z největších hvězd – Jan Veselý – pomýšleli basketbalisté na postup ze skupiny. Tým kolem Tomáše Satoranského se ale s Veselého absencí vypořádal víc než dobře a po výhrách nad Japonskem a Tureckem slavil postup ze skupiny.

V nadstavbě senzačně porazil Brazílii a jen těsně prohrál s Řeckem, což stačilo na postup do play-off. Ve čtvrtfinále už ale čeští basketbalisté nestačili na Austrálii a po výhře nad Polskem a prohře se Srbskem skončili na celkovém šestém místě. Tím vyrovnali nejlepší výsledek v československé historii.

Cyklistika

Přestože je v Česku cyklistická sezona ve srovnání s jižní částí Evropy relativně krátká, rodí se zde úspěšní závodníci ve všech disciplínách, které jeden z nejpřevratnějších vynálezů na světě nabízí.

Jaroslav Kulhavý – horská kola

Z pohledu medailistů je nejúspěšnějším sportovcem v tomto oboru biker Jaroslav Kulhavý, který má ve své sbírce i cenné kovy z olympijských her. Zajímavostí je, že Kulhavý stal historicky prvním cross-country cyklistou, který ve své disciplíně vyhrál úplně vše – juniorské mistrovství Evropy i světa (2003), mistrovství Evropy (2010 a 2011), mistrovství světa (2011), Světový pohár (2011) a olympiádu (2012). Kromě toho přidal i titul z mistrovství světa v maratonu (2014) a na olympiádě v Riu (2016) přidal do sbírky i stříbrnou medaili.

Zdeněk Štybar – cyklokros

Rodák z Plané je trojnásobným mistrem světa v cyklokrosu (2010, 2011 a 2014) a navíc univerzálním závodníkem, což dokázal i přechodem na silnici. Na užších a hladkých galuskách se dokázal v roce 2014 stát českým šampionem v silniční cyklistice, o rok později vyhrát etapu v Le Havre na Tour de France a ve stejném roce ovládnout klasiku Stade Bianche.

Roman Kreuziger - silniční cyklistika

Stálý účastník grandtourových akcí, který se jako jediný Čech v historii dokázal čtyřikrát umístit v nejlepší desítce v konečném pořadí Tour de France a jednou na italském Giru.

V roce 2004 vyhrál juniorské mistrovství světa v silniční cyklistice a na světovém šampionátu v Innsbrucku v roce 2018 dojel s vedoucí skupinkou až do finiše, kde cílovou pásku proťal na šestém místě, čímž se postaral o nejlepší výsledek české historie. Mezi neméně významné Kreuzigerovy úspěchy patří i etapové vítězství na Giru v roce 2012.

Veslování

Kompletní medailovou sadu přivezli veslaři Mirka Knapková Topinková a Ondřej Synek z olympijských her v Londýně a Riu de Janeiru. V roce 2012 skifařka Topinková vyhrála a její kolega na stejné lodi obhájil stříbrnou medaili z Pekingu, v roce 2016 pak skončil Synek třetí.

Oběma českým veslařským hvězdám se ale dařilo nejen na olympiádách. Od roku 2010 získala Knapková Topinková na skifu dva tituly mistryně světa, jednou byla druhá a v roce 2013 třetí. Víc medailí přivezla z mistrovství Evropy, a to konkrétně čtyři zlaté a dvě stříbrné.

Skifař Synek ve stejném období získal na mistrovství světa pět zlatých a dvě stříbrné medaile. Vybojoval také čtyři tituly mistra Evropy a po jedné stříbrné a bronzové medaili.

Kajakáři

Vavřinec Hradilek

Hradilek vylovil pro Česko stříbrnou olympijskou medaili v roce 2012 v Londýně. V kategorii K1 byl tehdy rychlejší a přesnější pouze Ital Daniele Molmenti, ale „Vávra“ se svým výkonem nesmazatelně zapsal do povědomí všech českých fanoušků.

Jiří Prskavec

Aktuálním králem divoké vody v Česku je šestadvacetiletý Prskavec, který si na olympiádě v Riu vyjel bronzovou medaili v kategorii K1. Čtyřnásobný mistr světa se v roce 2019 radoval i z celkového triumfu ve Světovém poháru a kromě toho stihl ještě svatbu a zplodit syna.

Lukáš Krpálek

Největším úspěchem českého judisty je zlatá olympijská medaile z her v Riu de Janeiru v roce 2016. Tu získal v kategorii polotěžká váha. Tyto olympijské hry si užil také jako vlajkonoš české výpravy při jejich zahájení. Krpálek se účastnil již předchozích olympiády v Londýně, kde ale po prohře ve čtvrtfinále a i v následných opravách skončil sedmý.

Krpálek na sebe upozornil již v roce 2008, kdy jako junior získal double – vybojoval titul juniorského mistra světa i Evropy. Svou první sezonu mezi seniory začal o dva roky později a již rok poté vyhrál tři turnaje Světového poháru, ale na mistrovství světa skončil třetí. Vybojoval tak historicky první mužskou medaili v judu v historii samostatné České republiky.

Stejnou medaili obhájil na následujícím světovém šampionátu. A na tom v roce 2015 triumfoval. Krpálek je také trojnásobným mistrem Evropy (2013, 2014 s 2018). V době, kdy závodil v polotěžké váze, byl také světovou jedničkou.

Poslední titul pro evropského šampiona získal Krpálek již v těžké váze. Od roku 2017 totiž přešel do nejtěžší váhové kategorie, aby již před každým závodem nemusel shazovat svou váhu pod 100 kilogramů.

Letos v létě se v této kategorii stal také poprvé mistrem světa. Na prosincovém Masters sice kvůli bolestem zad nenastoupil do finálového zápasu, čímž skončil druhý, ale i tak se posunul do čela světového žebříčku. Díky tomu se stal historicky prvním judistou, který ovládl světový žebříček ve dvou různých kategoriích.

Krpálek už teď patří mezi nejúspěšnější české sportovce a jeho bohatou kariéru dokumentuje i celovečerní film Zlatý Muž z Ria aneb „Jemná cesta Lukáše Krpálka“. Název díla vystihuje jeho největší sportovní úspěch a „jemná cesta“ pak doslovný překlad juda z japonštiny.

Tenis

Jedním z nejúspěšnějších sportovních odvětví pro české barvy byl v uplynulé dekádě tenis. A to jak co se týče individuálních úspěchů, tak týmových soutěží.

Tomáš Berdych

Ústřední postavou českého mužského tenisu byl Tomáš Berdych. Finalista Wimbledonu 2010 byl nejvýše čtvrtý v singlovém žebříčku ATP a kromě Davis Cupu se mu v roce 2012 povedlo s Petrou Kvitovou vyhrát turnaj smíšených dvojic Hopman Cup.

Radek Štěpánek

Taktéž čtvrtý na světě byl i Radek Štěpánek, této pozice ale dosáhl v deblu. Na svém kontě má mimo olympijského bronzu z Ria 2016 i tituly ze čtyřhry na Australian a US Open.

Petra Kvitová

Mezi ženami kralovala Petra Kvitová, která získala dva tituly z Wimbledonu, triumf na Turnaji mistryň, Hopman Cup nebo podobně jako Štěpánek bronz z brazilské olympiády.

Karolína Plíšková

Úspěšná byla i Karolína Plíšková, první česká světová jednička v singlu (nepočítáme-li Martinu Navrátilovou, která reprezentovala Spojené státy americké). V deblu se pak dařilo hned několika Češkám, na čelo žebříčku WTA se postupně podívala Květa Peschkeová, Lucie Šafářová, Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková a Barbora Strýcová.

Davis Cup

Úspěšnou dekádu jsme mohli sledovat i v týmových soutěžích. Davis Cup Češi ovládli v roce 2012, kdy Radek Štěpánek s Tomášem Berdychem přehráli v Praze Španělsko 3:2 na zápasy. Šlo o vůbec první triumf pro samostatnou Českou republiku v soutěži, jelikož předchozí vítězství bylo ještě pod hlavičkou Československa v roce 1980. Tým nehrajícího kapitána Jaroslava Navrátila trofej obhájil rok poté, v Bělehradě si znovu nejtěsnějším rozdílem poradil se Srbskem.

Fed Cup

Ještě úspěšnější však byly české reprezentantky ve Fed Cupu, který mezi lety 2011 a 2018 ovládly šestkrát a stejně jako u mužů navázaly na triumfy z osmdesátých let. Kapitán Petr Pála se mohl v uplynulé dekádě spoléhat především na Petru Kvitovou nebo Lucii Šafářovou, zapomínat ale nesmíme i na Barboru Strýcovou nebo Karolínu Plíškovou.

Zimní sporty

Ester Ledecká

Čtyřiadvacetiletá česká snowboardistka a alpská lyžařka se na Zimních olympijských hrách 2018 v Pchjongčchangu zapsala do dějin. Jako první sportovkyně v historii totiž dokázala získat na jedné olympiádě dvě zlaté medaile, každou na jiném sportovním vybavení.

Úvodní zlato vyhrála v závodě alpského lyžování v Super-G. Zisk nejcennějšího kovu byl překvapením i pro ni samotnou, což bylo po projetí cílem znát na její tváři. Na nejvyšší stupínek se nakonec dostala díky jediné setině sekundy, o kterou porazila Rakušanku Annu Veithovou. Druhé zlato vybojovala česká závodnice v paralelním obřím slalomu na snowboardu. Toto vítězství již takovým překvapením nebylo, protože patřila mezi favoritky závodu.

Již před olympiádou v Pchjongčchangu vyhrála Ledecká na snowboardu mistrovství světa v roce 2015 v Kreischbergu v paralelním slalomu, na následujícím světovém šampionátu skončila druhá v paralelním slalomu a ovládla paralelní obří slalom. Kromě toho na snowboardu vybojovala čtyři velké křišťálové glóby za celkové triumfy ve Světovém poháru.

Ledecká vstoupila dobře také do letošní sezony alpského lyžování. Hned v prvním závodě Světového poháru zaznamenala premiérovou výhru ve sjezdu na své oblíbené trati v kanadském Lake Louise. O den později ji ve stejném závodě unikla bronzová medaile jen o dvě setiny sekundy a zapsala tak čtvrté místo.

Eva Samková

Snowboardcrossařka s knírkem, to je Eva Samková, která se může pyšnit zlatou olympijskou medailí z roku 2016 ze Soči a z bronzové, kterou vybojovala o dva roky později v Pchjongčchangu.

Lední hokej

V roce 2010 se trenéru Vladimíru Růžičkovi sešlo před světovým šampionátem 25 omluvenek, což bylo nejvíc v historii. Na šampionát tak odjelo hned osm nováčků a jen čtyři hráči z NHL, naopak téměř polovinu soupisky tvořili hokejisté z české extraligy.

Když pak Češi ve druhém utkání základní skupiny potupně prohráli s Norskem, jen málokdo si dokázal představit, že ten samý tým bude ani ne za dva týdny slavit se zlatými medailemi na krku. Na tým se snášela kritika ze všech stran, Jaromír Jágr se zase obul do hráčů, kteří se z účasti na šampionátu omluvili. „Měli by se zamyslet, z jakého důvodu se dostali do NHL. Díky starším hráčům, kteří jezdili na šampionáty,“ zlobil se tehdy.

Potom ale český tým zabral a porazil silné Švédy. V následném osmifinále sice Češi zdolali Lotyše, na Švýcary ale nestačili, a před utkáním s Kanadou tak visela nad Jágrem a spol. hrozba, že když nezískají ani bod, poprvé v historii nepostoupí do čtvrtfinále.

Češi ale porazili Kanadu 3:2 a slavili postup. Ve čtvrtfinále pak po nájezdech zdolali Finy, takže poprvé po čtyřech letech postoupili do bojů o medaile. V semifinále podceňovaný český tým ještě osm sekund před koncem prohrával se Švédskem 1:2, pak se ale puk dostal na hokejku obránce Karla Rachůnka a ten životní trefou do šibenice vystřelil svému týmu prodloužení. Rozhodovat musely znovu nájezdy a Češi je znovu díky gólmanu Tomáši Vokounovi a střelcům Lukášovi Kašparovi a Janu Markovi zvládli.

V zápase o zlato čelil národní tým nejsilnějšímu možnému soupeři. Rusové se pyšnili sérií 27 vyhraných zápasů na mistrovství světa v řadě, vyhráli dva poslední šampionáty a měli v Kolíně nad Rýnem hvězdnou sestavu s hráči jako Alexandr Ovečkin, Jevgenij Malkin, Ilja Kovalčuk nebo Pavel Dacjuk.

Český tým je ale zaskočil, už po dvaceti sekundách se po Jágrově přihrávce prosadil Jakub Klepiš a před koncem druhé třetiny potom se štěstím zvyšoval kapitán Tomáš Rolinek. Skvělého Vokouna sice v poslední minutě překonal Dacjuk, víc ale Rusové nezvládli a český tým mohl slavit senzační triumf. „Největší loupež v historii hokeje!“ radoval se po zápase v kabině šťastný kapitán Rolinek.

Obhájit zlaté medaile chtěl český tým o rok později v Bratislavě, kde se mu tentokrát sešel papírově výrazně silnější tým. Češi tehdy bavili fanoušky atraktivním hokejem, v semifinále ale nestačili na Švédy a nakonec brali bronz. Rok na to podlehl český tým v boji o finále senzačně Slovákům a byly z toho druhé bronzové medaile v řadě. Od té doby ale národní tým na medaili z velké akce čeká, ačkoliv od té doby hrál o bronz ještě třikrát na mistrovství světa a jednou na olympiádě. Pokaždé ale skončil čtvrtý.

Biatlon

Biatlon se v Česku může těšit z pozice jednoho z nejoblíbenějších a nejsledovanějších zimních sportů mezi fanoušky. Zásluhu na tom má hlavně rok 2014, kdy se na zimních olympijských hrách v Soči s cennými kovy doslova roztrhl pytel.

Bronzové medaile vybojovali Jaroslav Soukup ve sprintu a Ondřej Moravec v závodě s hromadným startem. Ze stříbrných kovů se radovali Ondřej Moravec ve stíhačce, Gabriela Koukalová v závodě s hromadným startem a veleúspěšnou olympiádu pak ve smíšené štafetě dotáhli ke stříbru čtveřice ve složení – Vítková, Koukalová, Soukup, Moravec.

Gabriela Koukalová | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

Na dalších zimních hrách se pak ze stříbra ve sprintu radoval Michal Krčmář a ve stejné disciplíně v ženské kategorii na stejné pozici i Veronika Vítková.

Martina Sáblíková

Šest olympijských medailí, patnáct titulů mistryně světa, devět prvenství v celkovém hodnocení Světového poháru na dlouhých tratích. K tomu připočtěme další medaile na mistrovství Evropy a tři dosud platné světové rekordy na tratích 3000, 5000 a 10 000 metrů.

Ohlédnutí za uplynulým desetiletím v podání Martiny Sáblíkové je nekonečným výčtem medailí a rekordů. Česká rychlobruslařka zkrátka dominovala ve svých oblíbených disciplínách celou dekádu. A k tomu jí ještě jen smolně unikla účast na letní olympiádě v jejím doplňkovém sportu, tedy v cyklistické časovce.

Nad všemi ostatními triumfy logicky ční dvě zlaté medaile z olympiády ve Vancouveru 2010 a úspěšná obhajoba na pětikilometrové trati o čtyři roky později v Soči.

Ve Vancouveru zdolala Sáblíková v obou případech Němku Stephanii Beckertovou, byť na své parádní pětikilometrové distanci jen o 48 setin sekundy. To v roce 2014 už nadělila další rychlobruslařské legendě a své osudové soupeřce Ireen Wüstové z Nizozemska téměř tři sekundy.

Adam Ondra

Samostatnou kapitolou na závěr je jeden z nejúspěšnějších světových horolezců Adam Ondra. Věčně usměvavý kudrnatý chlapík, o kterém mnozí tvrdí, že neustále posouvá hranice lidských možností, je čtyřnásobným mistrem světa v lezení na obtížnost a v září roku 2017 se mu jako prvnímu lezci na světě podařilo přelézt cestu Silence (s obtížností 9c) v Norsku.