Obdivoval Laufera, učil se od Sigmunda. Ikona sportovního komentáře Aleš Procházka slaví 70 let

Obdivoval Josefa Laufera, učil se od Stanislava Sigmunda a pak se stal sám jednou z ikon komentování sportu v Českém rozhlase. Řeč je o Aleši Procházkovi, který 11. srpna slaví 70. narozeniny. Právě jeho hlas přiblížil posluchačům největší úspěch českého hokeje v historii.

„Vyhození kotouče, zakázané uvolnění a konec zápasu! Máme zlatou olympijskou medaili! Obrovský chumel našich hráčů a tam někde úplně vespod, vleže, už asi hodně pomuchlaný a pošramocený brankář Hašek,“ zněly ve vysílání 22. února 1998 Procházkovy věty.

Ikona sportovního komentáře v Československém a Českém rozhlase Aleš Procházka slaví 70. narozeniny.

Hokejové olympijské zlato z Nagana bylo pro Aleše Procházku největším komentátorským zážitkem za více než 40 let, které za mikrofonem Československého, potažmo Českého rozhlasu, strávil.

Jako elév přišel do sportovní redakce v roce 1969, ale o tom, že se komentováním sportu bude živit, se rozhodl už daleko dřív.

„Jako chlapeček školou povinný jsem potkal před budovou Československého rozhlasu pana Josefa Laufera, velkou to postavu, rozhlasáka, sporťáka. Říkal jsem si, když jsem ho viděl, jak vchází do budovy s koženou aktovkou, jaképak to tam asi je.“

„Pár let poté jsem si na to vzpomněl a shodou okolností se mi naskytla šance po maturitě spolupracovat coby elév se sportovní redakcí. A jelikož jsem svým způsobem konzervativní, tak jsem tam zůstal dodnes,“ říkal v rozhovoru s Janem Pokorným v roce 2013 Aleš Procházka.

Pestrá slovní zásoba

Posluchači tak mohli po dlouhá léta obdivovat jeho obrovskou slovní zásobu, přesný popis děje i trefné a rychlé reakce. A to nejen z velkých sportovních akcí, ale pravidelně i v pořadu S mikrofonem za hokejem.

„Pro Kladenské nebylo v úvodu zápasu vůbec jednoduché prokousávat se zlínskou obrannou pavučinou, kterou hosté rozprostřeli už ve středním pásmu,“ zněl jeden z jeho popisů.

„Góly odjinud mohu kolegům jen závidět. Úvodní třetina totiž přinesla docela bohatou úrodu zakázaných uvolnění, ale naopak velmi málo takových akcí, které by zaujaly oko labužníkovo,“ komentoval v jiné relaci.

Ucho labužníkovo zkrátka zaujal komentář Aleše Procházky vždycky. „Nelituji, že jsem se upsal právě tomu, co dělám,“ popisoval.