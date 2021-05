Český rozhlas spouští novou sportovní stanici. Radiožurnál Sport naladíte v pátek od 11 hodin

Český rozhlas v pátek v 11 hodin spustí svou novou stanici. Jmenuje se Radiožurnál Sport, naladíte ji na digitálních rádiích nebo internetu a uslyšíte na ní sportovní rozhovory, reportáže a samozřejmě také přímé přenosy. Praha 7:50 21. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novou stanici naladíte v pátek 21. května v 11 hodin | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Skoro stoletý je nejen Český rozhlas, ale také jeho sportovní vysílání, které patří mezi jeho ozdoby, i když Josefa Laufera nebo Aleše Procházku vystřídali třeba David Nyč, František Kuna a Jaroslav Plašil.

Radiožurnál Sport bude vysílat 18 hodin denně a nezaměří se jen na vrcholné sportovní akce, jako tenisový Davis Cup, fotbalová mistrovství Evropy a světa nebo olympijské hry.

„Máme hodně vysílacího prostoru a ten chceme samozřejmě věnovat i rekreačnímu sportu, sportu pro děti a pro mládež. Určitě také nechceme zapomenout na spotřební sport. Posluchačům prostřednictvím různých znalců poradíme, jak sportovat, v čem sportovat, kdy sportovat, jak jíst, jak nejíst atd.,“ vypočítává šéf sportovní redakce Miroslav Bureš, jemuž do týmu k profesionálním rozhlasákům přibylo několik olympijských medailistů, kteří povedou rozhovory se sportovními osobnostmi: Kateřina Neumannová, Andrea Sestini-Hlaváčková, Martin Procházka a Vavřinec Hradilek.

„Baví mě to, je to hrozně zajímavý. Rádio jako médium je mi blízké, protože ho poslouchám, a takhle do toho proniknout zevnitř je zajímavá zkušenost,“ vysvětluje olympionik Vavřinec Hradilek.

Talkshow si můžete poslechnout každý všední den po 10. hodině a kromě olympioniků se v rolích moderátorů vystřídají také herci David Novotný, Ladislav Hampl a Pavel Nečas. Rozhovory, přímé přenosy, reportáže a zpravodajství doplní rocková a popová hudba.

Radiožurnál Sport si můžete naladit denně od šesti ráno do půlnoci v síti DAB+, na internetu, třeba na stránce radiozurnalsport.cz a dokonce i v televizích.