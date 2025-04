Sport nám dává volnost, říká pořadatel maratonu pro handicapované sportovce Volf

Organizace Cesta za snem se snaží vytvářet prostředí pro plnění každodenních snů a výzev. Přidat se může každý, kdo si chce na vlastní kůži vyzkoušet sport zdravých se sportem handicapovaných. Také v letošním roce se chystá celá řada akcí. Praha 17:26 6. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Heřman Volf před startem závodu na svém handbiku | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Heřman Volf je od roku 2006 upoután na invalidní vozík, kam ho dostal pád na lyžích. Pomocí handbiku, tedy speciálně upraveného kola pro vozíčkáře, projel celou Evropu. Teď se jako předseda organizace Cesty za snem snaží radost ze sportování umožnit ostatním lidem, které v životě potkal podobný osud jako jeho.

Jak nabitý budete mít v Cestě za snem rok? Co všechno plánujete za akce?

Určitě chceme, aby to bylo minimálně stejné jako v minulých letech. V létě budeme mít sportovní den, plánujeme cyklomaraton, zážitkový víkend a dokonce i galavečer. Ty akce poběží stále. Budeme se více setkávat s lidmi pomocí pojízdného sportoviště. Chceme ukázat, jak funguje život s handicapem.

Zároveň fungujeme jako takový zdvižený prst, aby na sebe lidi byli opatrný. Já se zranil na lyžích, v našem týmu jsou lidi, co se zranili třeba na kole. Tohle chceme lidem také ukázat, že na sebe mají dávat pozor.

Kde neustále hledáte inspiraci pro vymýšlení akcí?

Snažíme se věci vymýšlet trochu jinak, aby to pro účastníky bylo zajímavý. I pro ty, kteří se nějaké naší akce již účastnili. Chceme, aby se k nám vraceli a zažili zase něco nového.

Jeden z projektů jsou třeba Lvice, kde máme připravený čtyřdenní program pro postižené ženy. V rámci toho ženy plní úkoly s tím, že nikdy dopředu neví, co je čeká. I to musíme neustále obměňovat.

To je jedna z věcí, kterou letos plánujeme dělat. I náš pověstný maraton má jiné téma. Chceme propojit víc sportovišť a vyzkoušet si nové sporty.

Handy cyklo maraton je jedna z vašich největších akcí. V jakém duchu se ponese letos? Co jste si připravili?

Máme opět novinku. Jak jsem říkal, chceme věci pořád obnovovat. Letos průjezdnými body v každém kraji budou sportoviště, v každém kraji jiné. Součástí je i spolujízda naděje, kdy na krátkém úseku může každý přijet a projet se s námi bez předchozí registrace.

Je to tak, že s téměř každým handicapem se lze do akce zapojit?

Ano, téměř s každým handicapem. Je jedno, jestli člověk jede na handbiku nebo má nějaké jiné postižení a jezdí na dvoukole nebo třeba tříkolce. Je to různé. Délky tras jsou uzpůsobené tak, aby mohl jet každý.

Zájem roste. S postupem let si získáváte popularitu. Je možné, že dosáhnete nějaké kapacity, kterou už nepůjde rozšířit?

Hranice samozřejmě asi nějaká je, ale máme ji ještě daleko před sebou. Kdo bude chtít, ať se určitě přihlásí.

Vaším přičiněním se mění pohled zdravých jedinců na sport handicapovaných. Když se podíváme třeba do dob totality, tak byl sport lidí s handicapem tabu. Od té doby jsme samozřejmě daleko.

Já to tak nevnímám. To by spíš byla moje otázka na vás, jak to vidíte jako člověk bez postižení. Když jsem se před dvaceti lety dostal na vozík, tak jste handbikera na silnici nepotkal. Dneska už je to trochu jinak. Handicapované potkáváte na silnicích i sjezdovkách. Sport nám dává volnost a možnost soběstačnosti. To je ten důvod. Nechceme z lidí dělat paralympioniky, ale ukázat ten život, jaký je.