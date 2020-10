‚Jde nám o zachování soutěží.‘ Hnilička vysvětluje, na co půjde 500 milionů z programu COVID sport

Kvůli koronavirovým omezením zastavený svět sportu má v Česku udržet při životě dotační program COVID Sport 2, který ve středu schválila vláda. 500 milionů korun je určeno pro profesionální sportovní kluby či obchodní společnosti z deseti vybraných soutěží. Program vypisuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a na jeho vzniku spolupracovala s Národní sportovní agenturou. Praha 13:21 15. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička (za ANO). | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„My jsme si udělali přesnou analýzu a na základě toho jsme program nastavili, aby byl efektivní o všechny. Jde nám o zachování soutěží,“ vysvětluje předseda Národní sportovní agentury a poslanec za hnutí ANO Milan Hnilička co je účelem dotačního programu COVID Sport 2.

„Ekonomicky silné kluby mají obrovské ztráty, ale mají potenciál krizi přežit. Některé malé kluby by zkrachovaly a soutěže by se nemohly konat,“ doplnil někdejší hokejový brankář.



Finanční podpora v celkové výši 500 milionů korun je určená klubům z 10 vybraných soutěží - dvou nejvyšších ve fotbale i hokeji a elitních ligách mužů i žen v basketbalu, volejbalu a házené.

Nájem, startovné ale i testy

Dotace má pokrýt ztráty spojené s provozem těchto soutěží. Tedy klasické náklady klubů jako třeba nájemné, pojištění, cestovné nebo startovné ale i třeba výdaje na testování nebo dezinfekce.

„Maximální limit pro první fotbalovou a hokejovou ligu je 12,5 milionu pro každý klub, pro druhou nejvyšší soutěž je to přibližně 2,2 milionu korun,“ říká Hnilička.

Což samozřejmě neznamená, že na tuhle částku všechny týmy dosáhnou. Pro basketbalové soutěže je limit 1,25 milionu Kč na klub. Pro házenou a volejbal je maximální dotace 750 000 korun na klub. Přímé kompenzace za ušlý zisk z prodeje vstupenek součástí programu nejsou.

„Zahrnuje to nákladovost u každého sportu a utkání. Vstupenky jsme posuzovali dlouho, ale nakonec se nám to neukázalo, jako efektivní nástroj. Ani nám to nedovoluje legislativa použít paušál z národních peněz,“ vysvětluje předseda Národní sportovní agentury a poslanec za hnutí ANO Milan Hnilička.

„Je to nastaveno na základě podkladů, které nám analýza přinesla,“ dodává Hnilička.

O dotaci z programu COVID Sport 2 mohou žádat i obchodní subjekty, kterým koronavirová opatření v letošním roce znemožnila pořádat významnější sportovní akci.