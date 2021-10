Cyklistku Neumanovou čeká prestižní angažmá, mistryně republiky podepsala ve stáji Liv Racing

Calgary v NHL překvapuje a po sérii pěti venkovních výher je v čele Západní konference

V předsezonních prognózách snad žádný z expertů nepasoval hokejisty Calgary do role favorita NHL, naopak měli mít velký problém se vůbec dostat do play-off. Vstup do sezony mají ale Flames skvělý.