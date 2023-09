Nejen pražská S. Prvoligová derby zvedají návštěvnost, jitří emoce a tvoří soutěže uvnitř soutěže

V neděli v 18.00 se Slavia utká se Spartou o průběžné vedení v první fotbalové lize. I bez tohoto náboje by derby opět patřilo ke sportovním událostem sezony: Slavia je nejstarším českým fotbalovým klubem a Sparta čtvrtým nejstarším.

Pražská S si mezi sebou dělí dvacet z celkových třiceti titulů samostatné české fotbalové ligy a kombinace domácí Slavie a hostující Sparty přináší v posledních deseti letech více reportovaných rošťáren na tribunách než jakákoliv jiná.

Zároveň však zdaleka nejde o jediné prvoligové derby. Zažitá pojmenování máme pro podještědské mezi Libercem a Jabloncem, slezské mezi Baníkem a Opavou, východočeské mezi Pardubicemi a Hradcem a malá pražská derby s účastí ostatních čtyř pražských týmů, které v éře samostatného Česka hrály první ligu: Bohemians 1905 i Bohemians Prosek, Žižkova a Dukly.

Na východní Moravě kypí rivalita mezi Zlínem a Slováckem a na jihu Moravy pamatují z devadesátých let minulého století prvoligová derby dnes již neprvoligových týmů Brna a Drnovic.

Pyro není zločin

Právě střety Brna s Drnovicemi nás přivádějí k první odlišnosti regionálních derby od běžných zápasů: jsou magnetem pro diváky. Na brněnský stadion Za Lužánkami přišlo 1. září 1996 na Drnovice 37 210 fanoušků a fanynek, druhý nejvyšší počet v historii samostatné soutěže. Zdaleka se nejednalo o jihomoravské specifikum: utkání se sousedy zvedají návštěvnost téměř zaručeně.

Jak jsme počítali Datový tým Českého rozhlasu pracoval s daty o samotatné české fotbalové lize oscrapovanými z webu Fortunaliga.cz, aktuálními k 18. září. Kluby rozdělil do následujících derby-košů: Brněnsko : Brno, Drnovice

: Brno, Drnovice Moravskoslezsko : Baník, Karviná, Opava, Vítkovice

: Baník, Karviná, Opava, Vítkovice Podještědí : Jablonec, Liberec

: Jablonec, Liberec Praha : Bohemians 1905, Bohemians (Prosek), Dukla Praha, Slavia, Sparta, Žižkov

: Bohemians 1905, Bohemians (Prosek), Dukla Praha, Slavia, Sparta, Žižkov Severočesko : Most, Teplice, Ústí

: Most, Teplice, Ústí Východočesko : Lázně Bohdaneč, Hradec, Pardubice

: Lázně Bohdaneč, Hradec, Pardubice Východomoravsko: Slovácko, Zlín

Zatímco na regionální derby chodí v samostatné lize v průměru 7554 platících diváků, na ostatní zápasy to je jen 4636 – pouhých 61 procent. Tento poměr je částečně vychýlený mimo jiné tím, že mezi časté účastníky derby patří Sparta, obecně nejnavštěvovanější tým doma i venku.

Efekt regionální rivality je však dobře patrný, když se podíváme za Prahu: například derby Jablonec – Liberec bývá o 35 procent vyhledávanější než ostatní utkání Jablonce či Liberce. Jedinou výjimkou z atraktivity lokálních derby jsou střety Pardubic a Hradce, pravděpodobně kvůli exilům obou týmů během rekonstrukcí stadionů: z šesti dosavadních derby se čtyři hrály mimo Pardubice i Hradec.

Druhou v datech patrnou odlišností derby od běžných zápasů jsou neklidnější diváci. Web Fortunaliga.cz pokrývá posledních deset sezon i reportážemi, které jsme kontrolovali na přítomnost zmínek o pyrotechnice, těžkooděncích, hasičích či výtržnostech.

Mezi derby jsou takových zápasů dvě procenta, zatímco ve zbytku utkání jen 0,7 procenta, tedy třikrát méně. (Zápasy bez diváků jsme ze srovnání vyřadili.)

Zaměříme-li se na konkrétní rivality na libovolném hřišti, vedou střety Plzně se Slavií. A když na konkrétní domácí a konkrétní hosty, nejdivočejší je Slavie vítající Spartu. Tedy utkání, jaké nás čeká v neděli.

Miniligy

Dva regiony byly v nejvyšší soutěži alespoň v některých sezonách reprezentované natolik, že utvořily svou vlastní malou ligu. Do pěti sezon zasáhly tři kluby z Ostravska. Praha má takto velké či větší zastoupení stabilně – rekordem je pět pražských klubů v sezonách 1993/94 a 2011/12.

Jak tedy dopadla vzájemná klání o nikdy nevypsané regionální trofeje, do kterých se počítají jen body a skóre ze vzájemných ligových derby, včetně těch v nadstavbové části? Pro toto srovnání počítáme pouze sezony, do kterých nastoupily alespoň tři celky z regionu.

Regionální prvoligoví šampioni Sezona Pražská liga Uhelné mistrovství 1993/94 Sparta - 1993/94 Sparta - 1995/96 Sparta - 1996/97 Slavia Opava (o skóre před Baníkem) 1997/98 Sparta - 1998/99 Slavia (díky lepší bilanci se Spartou) Baník 1999/00 Sparta - 2000/01 Slavia - 2001/02 Sparta - 2002/03 Slavia - 2003/04 Sparta - 2004/05 - - 2005/06 - - 2006/07 - - 2007/08 Sparta - 2008/09 Slavia - 2009/10 Sparta - 2010/11 Sparta - 2011/12 Sparta - 2012/13 Sparta - 2013/14 Sparta - 2014/15 Sparta - 2015/16 Sparta - 2016/17 Sparta - 2017/18 Slavia - 2018/19 Slavia Karviná 2019/20 Slavia Baník 2020/21 Slavia Baník (o skóre před Karvinou) 2021/22 Sparta - 2022/23 Slavia -

V celkové bilanci od sezony 1993/94 vede v Praze Sparta (315 bodů) před Slavií (264), Bohemians 1905 (101), Žižkovem (62) a Duklou (35).

Na Ostravsku kraluje Baník (65) před Opavou (36) a Karvinou (29). Liberec vládne Jablonci v poměru bodů 100:64, Hradec Pardubicím 10:7. Brno zřejmě už na věky zůstane čnít nad zaniklými Drnovicemi 29:24 a Teplice nad Mostem 17:5. Těsné je to na východní Moravě, kde má Slovácko před Zlínem tříbodový náskok 42:39.

Z československé historie V osmdesátých letech se v 1. lize utkával Baník Ostrava s Kovkorem Vítkovice. V několika sezonách do ní tehdy zasáhly hned tři bratislavské týmy: Slovan, Inter a Petržalka. Ve třicátých letech se hrávalo prvoligové brněnské derby mezi ČAFC Židenice a Moravskou Slavií.

Obojživelníci

Jediným hráčem, který v české první lize naskočil do derby v pěti různých regionech, byl Libor Došek. Za Brno hrál proti Drnovicím, za Liberec proti Jablonci, za Spartu proti čtyřem pražským klubům, za Teplice proti Ústí a za Slovácko proti Zlínu. Potřeboval na to patnáct let mezi sezonami 2000/01 až 2015/16.

Před nedělním derby pražských S nakonec můžeme připomenout i tři muže, kterým se v posledních třiceti letech podařilo v lize vstřelit gól Spartě za Slavii i Slavii za Spartu.

Pavel Horváth se trefil ve třech derby a ve všech šlo o rozdílové góly: Slavia jimi v roce 1999 porazila Spartu 1:0 a 2:1 a na jaře 2007 Sparta Slavii 1:0. Karel Poborský mírnil porážku Slavie 1:3 v roce 1996 a o devět let později pomohl Spartě k bodu za remízu 1:1. Nejkratší pauzu má mezi brankami za obě znesvářené strany Josef Hušbauer: na jaře 2014 přispěl k triumfu Sparty 3:0 a na podzim 2017 k těsnějšímu vítězství Slavie 2:0.

Tento krátký seznam neděli jistě přežije: Sparta nemá v kádru žádného bývalého slávistického střelce z derby, a naopak. Snad víkend přečká i vybavení stadionu v Edenu.