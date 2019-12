Ruská vlajka v příštích čtyřech letech nebude vlát na velkých sportovních akcích včetně olympijských her nebo mistrovství světa. Rozhodl o tom výkonný výbor Světové antidopingové federace (WADA), podle kterého ruští představitelé ani po letech dopingové kauzy nedali věci do pořádku. Trest ještě nemusí být konečný a je možné se proti němu odvolat. Co víme o poměrech v ruském sportu?