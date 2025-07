Doprava v Brně kvůli MotoGP kolabovala. Kolem okruhu stálo přes 7000 vozů, autobusy měly zpoždění

Druhý den šampionátu MotoGP v Brně provázely velké dopravní komplikace. Ráno a dopoledne zkolaboval provoz u Masarykova okruhu i na dálnici D1. Situace se zlepšila poté, co pořadatelé mohli otevřít hlavní parkoviště na poli, které v pátek podmáčel déšť. Brno 18:03 19. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Druhý den šampionátu MotoGP v Brně provázely velké dopravní komplikace | Zdroj: Profimedia

Kolem brněnského Masarykova okruhu v pátek parkovalo 7104 aut a 1704 motorek, oznámili policisté na síti X. Návštěvnost je tak výrazně vyšší než v pátek, kdy policie napočítala kolem 2000 aut a 900 motorek. Páteční hlavní program skončil před 16.00, poté se návštěvníci mistrovství světa silničních motocyklů začali rozcházet a rozjíždět.

Dopoledne kolem okruhu kolabovala doprava, na příjezdových cestách i na dálnici D1 se tvořily zácpy. Spolu s auty v kolonách stály také autobusy dopravního podniku, které měly zajistit rychlé spojení s okruhem. Odpoledne měly autobusy podle dopravního podniku volnější cestu.

"Kyslík!" hlásí radostně cestující, co po asi 45 minutách přijeli k Masarykově okruhu na #motoGP autobusy, které strávily na trase víc času v koloně než hladkou jízdou. DPMB vyzývá návštěvníky, aby zítra jezdili méně auty, uvolnili cestu busům a zdarma se jimi svezli. pic.twitter.com/9hKYYq0uzc — Tomáš Kremr (@kremrt) July 19, 2025

Hlavní příčinou ranních problémů byl páteční déšť. Nebylo možné pouštět auta na promáčené Jelínkovo pole u vstupu na automotodrom, které bývá hlavní parkovací plochou. Auta pak nečekaně rychle zaplnila všechna ostatní parkoviště na zpevněných plochách i provizorní kapacity na dálničním přivaděči mezi Kývalkou a Rosicemi.

„Kyslík.“ Prohlásil jeden z desítek cestujících, který přijel zpožděným autobusem k okruhu. „U kampusu se dlouho čekalo na autobus a lidi hodně nadávaly,“ říká paní Lenka, která se k okruhu dopravila také autobusem.

To vše protože nejdřív policie musela auta odkládat na jiné odstavné plochy. „To, co by autobus zvládl za čtvrt hodiny, jen hodinu a půl. Auto nepřeskočíme,“ říká Jan Seitl z dopravního podniku.

Mnozí fanoušci dávali najevo nespokojenost s organizací dopravy a parkování, ať už přímo na místě, nebo na sociálních sítích. Kolem 10.00 pole proschlo natolik, že umožnilo parkování aut. Dopravní situace se pak začala uklidňovat.

Organizátoři poděkovali fanouškům i obyvatelům Brna a okolí za trpělivost. „Průběžně řešíme dopravní situaci s policií a dopravním podnikem, nasloucháme připomínkám lidí a operativně reagujeme. Děláme maximum pro to, aby situace v neděli byla lepší. Pomůže nám i počasí, předpověď je velmi optimistická,“ uvedl mluvčí Automotodromu Brno Petr Boháč.

V sobotu byly na programu kvalifikační jízdy, v neděli následují závody, na které tradičně přijíždí nejvíce fanoušků. „O doporučeních plynoucích ze sobotního dne nemůže být pochyb. Potvrdila se nezastupitelná role zvláštních linek hromadné dopravy a návštěvníci by jich měli využívat v nejvyšší možné míře,“ uvedl Ghanem. Hlavní přestupní uzel je u nemocnice v Bohunicích.

Policejní mluvčí Pavel Šváb věří, že v neděli takový kolaps nenastane. „Aniž bych to chtěl zakřiknout, tak jsem přesvědčen o tom, že už budeme parkovat standardně.“ Dopravní podnik návštěvníky vyzval, aby na nedělní finále nejeli k okruhu autem a uvolnili cestu autobusům, které je bezplatně svezou.