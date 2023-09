Státní dotace na sport by měly příští rok činit stejně jako letos 6,9 miliardy korun, uvedl premiér Fiala

Státní dotace na sport by měly být příští rok stejně vysoké jako letos, tedy 6,9 miliardy korun. O zvýšení návrhu rozpočtu Národní sportovní agentury (NSA) z původních 5,2 miliardy korun informoval na tiskové konferenci premiér Petr Fiala, který v úterý jednal s předsedou NSA Ondřejem Šebkem.

„Moje vláda nechce, aby děti přestaly sportovat. I z této perspektivy přistupujeme odpovědně k rozpočtu Národní sportovní agentury. Jednání vzhledem k tomu, jak vypadá rozpočtová situace, nebyla jednoduchá. K definitivnímu rozhodnutí napomohly argumenty, které předložila NSA. Dohodli jsme se, že ten finální návrh rozpočtu bude odpovídat letošním finančním prostředkům, tedy zhruba částce 6,9 miliardy korun,“ uvedl předseda vlády.

Návrh rozpočtu bude ve středu projednávat vláda. Premiér Fiala dnes předchozí zveřejněné verze označil za předběžné kalkulace ministerstva financí. „Vláda se teprve teď zabývá tím, jak bude vypadat státní rozpočet v definitivní podobě. Před tím jsme měli jenom dílčí rozhodnutí, která spočítalo ministerstvo financí. Přihlížíme k potřebám resortů a kapitol. Tady jsme se rozhodli podobně jako u vzdělání a vědy, že považujeme sport za důležitý a myslíme si, že ty finanční prostředky, které do něj vložíme, jsou dobře investované,“ dodal.

Za posledních osm let byl stát vůči sportu nejštědřejší v roce 2019, kdy bylo na sportovní dotace k dispozici 9,6 miliardy korun. Od roku 2021 navzdory inflaci absolutní částka klesala, tentokrát by měla meziročně stagnovat.

Alespoň udržení současných výdajů přivítal i předseda České unie sportu (ČUS) Miroslav Jansta. „Snížení rozpočtu by bylo nerealistické, prakticky likvidační pro tuto společenskou oblast,“ uvedl. Na druhou stranu si ale nemyslí, že by současný návrh zvrátil zhoršování fyzické zdatnosti dětí a pohybové gramotnosti dospělých.

Miroslav Jansta, sportovní funkcionář | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Částkou 6,9 miliardy korun současný trend udržíme, rozhodně ho ale nevylepšíme. Lidi nemají kde pořádně sportovat, sportoviště jsou ve špatném stavu, v zimě se netopí. Je obrovský nedostatek trenérů pro mládež, sport přestává být dostupný pro rodiny s dětmi. Také ztrácíme konkurenceschopnost při reprezentaci Česka na mezinárodní úrovni, a to především v kolektivních sportech. Pro rozvoj sportu, zdraví prospěšných pohybových aktivit a celé infrastruktury by byla potřeba dvojnásobná částka,“ dodal.

Jansta dnes znovu připomněl, že stát nedodržuje koncepci Sport 2025, kterou v roce 2016 schválila vláda Bohuslava Sobotky. Tehdy se zavázal k postupnému růstu výdajů na sport na jedno procento celkových výdajů státního rozpočtu do roku 2025, což by pro příští rok znamenalo přes 20 miliard korun.

Předseda NSA Šebek výsledek jednání ocenil. „Vnímáme to jako velký úspěch, jako maximum možného s ohledem na ekonomickou situaci, kterou máme. Jsem moc rád, že se nenaplnil kritický návrh významného snižování prostředků do sportu. Pracuji s realitou, jaká je. Prostředky do sportu z obcí a krajů jsou v součtu přes 14 miliard korun. Spolu s prostředky, které má NSA, jsme na částce přes dvacet miliard,“ komentoval to Šebek.