Dvojnásobný vítěz Tour de France Vingegaard nepojede mistrovství světa. Šampionát nezapadá do jeho plánů

Dvojnásobný vítěz Tour de France Jonas Vingegaard se nezúčastní zářijového mistrovství světa. Dánský cyklista na tiskové konferenci před sobotním startem Vuelty, na které bude jako velký favorit usilovat o premiérové celkové prvenství, oznámil, že místo šampionátu ve Rwandě se soustředí na mistrovství Evropy, které pak bude následovat na začátku října ve Francii.

Jonas Vingegaard zvládl nejlépe 13. etapu s výšlapem na Tourmalet

Rozhodli jsme se, že na mistrovství světa nepojedeme, řekl Vingegaard a vysvětlil, že start na šampionátu příliš nezapadá do jeho aktuálních plánů.

Člověk neví, jak na tom bude po Vueltě, a vzhledem k tomu, jak to teď cítím, jsme se prostě rozhodli, že bude lepší to nedělat. Aby člověk mohl startovat na mistrovství světa, musí být svěží a stoprocentní. Raději se zúčastníme mistrovství Evropy, po Vueltě budeme mít čas se na to zaměřit, uvedl jezdec týmu Visma-Lease a Bike.

Týden po Vueltě

Vuelta potrvá do 14. září. Světový šampionát v Kigali začne už o týden později a vyvrcholí 28. září závodem mužské elity s hromadným startem. O evropské tituly se bude bojovat od 1. do 5. října v departementech Drome a Ardeche.

Vuelta bude pro osmadvacetiletého Vingegaarda znamenat druhý letošní start na Grand Tour.

Na červencové Tour de France vítěz závodu z let 2022 a 2023 zopakoval po roce druhé místo za Slovincem Tadejem Pogačarem. Stejný dvojstart absolvoval Vingegaard v roce 2023, kdy po vítězství na „Staré dámě“ skončil na Vueltě druhý.

