Úspěchy ve vodním slalomu, ragby či BMX. Čeští sportovci zažili rekordně úspěšné Evropské hry

V Polsku skončily třetí Evropské hry. Česká výprava si z nich odváží rekordní počet medailí. V Krakově a dalších přilehlých městech jich získala celkem 28. V žebříčku 48 zúčastněných zemí byli Češi jedenáctí, rekordní byli Italové se stovkou medailí. Video Krakov 8:51 3. července 2023 Iveta Miculyčová obhájila na Evropských hrách v Polsku kontinentální titul ve freestyle BMX.

První medaili vybojovala Iveta Miculyčová, která předvedla úchvatnou zlatou jízdu v disciplíně freestyle BMX. Triumf si zajistila trikem, který umí opravdu jen málokterá závodnice - saltem vzad s protočením řídítek.

Česká výprava získala na Evropských hrách rekordních 28 medailí

„Dělají to jenom dva lidé na světě - Američanka Hannah Roberta a teď poprvé v závodě já,“ vyprávěla Miculyčová v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.

„Trénovala jsem na to dost dlouho, nechala jsem si to v podstatě v tajnosti, protože nikdo nevěděl, že to tady chci předvést a padlo to tam,“ radovala se sedmnáctiletá šampionka, která navázala na bronzovou medaili z mistrovství světa.

Iveta Miculycova is crowned European champion for a second year running after a stunning second run, scoring 82.33 #EuropeanGames2023 pic.twitter.com/0GpYa9OR2R — Eurosport (@eurosport) June 22, 2023

Na Evropských hrách v Polsku tak odstartovala českou medailovou mánii, která se zastavila na až čísle 28. Výrazným způsobem se do ní zapsali čeští vodní slalomáři. Ti vybojovali v krakovském kanále celkem sedm medailí, nejvíc ze všech zemí. A nemohl u toho chybět Jiří Prskavec, který vybojoval šestý titul evropského šampiona v kariéře.

Zlatá jízda Jiřího Prskavce na Evropských hrách v Krakově pic.twitter.com/9ggg1F90Gg — ČT sport (@sportCT) July 1, 2023

Kromě Prskavce získal ve vodním slalomu zlato ještě Ondřej Tunka v kategorii kayak cross a také kanoistky Tereza Fišerová, Gabriela Satková a Tereza Knéblová v závodě hlídek. Fišerová na EH dokonce vybojovala kompletní medailovou sadu. V rychlostní kanoistice pak potvrdil potvrdil svou letitou dominanci Martin Fuksa.

„Probudil jsem se a cítil jsem se hrozně svěží. Říkal jsem si, že lépe už se asi cítit nemohu, tak proč to nedat? Pětistovku jet umím, tak to všem ukážu. A to se mi naštěstí povedlo a ukázal jsem jim to,“ liboval si v cíli dvanáctinásobný evropský šampion Martin Fuksa.

V Polsku se také výrazným způsobem dařilo českým střelcům, kteří získali hned osm medailí. Bronzem na sebe hodně upozornily české ragbistky, které si díky třetímu místu vybojovaly účast v dodatečné olympijské kvalifikaci.

„Je to neskutečná bomba. Je to věc, o které těchto třináct dívek maximálně tak snilo. Hrály jsme skvěle, bojovně a srdcem,“ vyprávěla spokojeně kapitánka bronzového ragbyového týmu Jana Urbanová.

Ziskem 28 medailí se čeští sportovci zařadili na jedenácté místo v pořadí zemí. Rekordní počet pódiových umístění nadchl šéfa výpravy Martina Doktora. Tomu se Evropské hry líbily třeba i po organizační stránce, přesto by některé věci udělal jinak.

„Mohlo být více diváků a organizátoři mohli lépe zvládnout identifikaci města a okolí s hrami. To je asi věc, která mě na konceptu her štve nejvíc. Myslím si, že takové hry by měly být pohromadě na jednom místě a měly být jen tady v Krakově,“ komentoval Doktor.