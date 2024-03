Fastfood jako oslava po vyhraném zápase, popisuje zlozvyk mladých fotbalistů nutriční specialistka

Sportovcům k nejlepším výkonům pomáhá i vyvážená a správná strava. Jak moc velký důraz na ni dávají mládežnické kategorie u fotbalistů Slavie? Jaký největší zlozvyk u nich pozoruje nutriční terapeutka Veronika Kunčířová? Jak moc změnil stravovací návyky covid? Co patří mezi největší chyby lidí, kteří se snaží hubnout a nedaří se jim to? Praha 17:35 23. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít I o stravu mladých fotbalistů Slavie Praha se stará nutriční terapeutka Veronika Kunčířová (ilustrační foto) | Foto: Martin Salajka | Zdroj: ČTK

Jak u vás vypadá typický pracovní den?

Pojem typický den u mě prakticky neexistuje. U vrcholového sportu hodně záleží na tom, jaká je zrovna fáze sezony. Když je zrovna přípravná fáze, tak trávím čas s týmy na soustředění. V průběhu sezony dolaďujeme, co je potřeba a probíhá edukace hráčů, spolupráce s trenéry. Řešíme, aby měli adekvátní svačinu po tréninku a aby bylo zajištěno jídlo před zápasem. Je to pestré.

Jak zodpovědní jsou mladí fotbalisté? Poznáte hned, když někdo něco porušuje?

U hráčů jsou velké rozdíly. Většinou záleží na tom, z jaké rodiny sportovci pochází a jaké mají návyky. Někteří jsou ke zdravému stravování vedeni už od dětství, takže lehce nalezneme společnou řeč, protože toho už hodně ví. Jsou ale i hráči, kteří mají prioritu ve hře a ještě nepochopili, že výživa a regenerace jsou také nedílnou součástí výkonu.

Pokud to někdo zanedbává, tak to poznám. Ukáže nám to přístroj, kde zjistíme, jaký mají poměr svalů, tuků a obecně celkové nastavení. Když někdo jídelníček nedodržuje, tak mu jde nahoru tuková hmota a nemá dostatek svalové hmoty. Je to jeden z klíčových faktorů, což se projeví na hřišti.

Fastfood jako odměna

Můžete prozradit nejčastější zlozvyky u mladých fotbalistů?

Zlozvyk číslo jedna a to nejen u nejmenších fotbalistů, je po vyhraných zápasech vkládání jídla formou fastfoodů. Berou to jako oslavu. Tělo má za sebou většinou velký výkon a potřebovalo by dosytit kvalitními živinami, tak dostává něco, co není vhodné. Druhým pak je to, že někteří hráči nedávají důraz, aby ujedli dostatek energie k tomu velkému výdeji. Ti menší jedí málo.

Řešíte i problémy s alkoholem a kouřením?

V žákovské skupině naštěstí ne. U dospívajících je to velké téma. Je to skupinový sport a musíme si vysvětlovat, že pokud to chtějí dotáhnout na vrcholovou úroveň, tak si to mohou dovolit maximálně někdy během mimosezónního období.

Podle jakých parametrů vytváříte jednotlivcům jídelníček na míru?

U kluků ve fotbale také záleží na tom, na jakém jsou postu. Záleží i na tom, zda u hráče potřebujeme jen něco vyladit nebo nás čeká větší kus práce. Někdy se musí celý stravovací režim překopat od základů, k čemuž nám slouží techniky, které sledují, jak na to jedinec reaguje. I ve spolupráci s realizačním týmem to pak sledujeme ze samotného chování na hřišti.

S jakým přáním k vám přicházejí klienti, kteří se věnují amatérskému sportu?

Můžu to rozdělit na dvě skupiny. Ta první za mnou přichází kvůli redukci váhy. Pak je naopak skupina, která má poruchy s příjmem potravy. Ve výživě máme milník, kterým byl covid a následná izolace. Tam se začaly projevovat špatné stravovací návyky. Někdo si psychické problémy kompenzuje přejídáním někdo naopak restrikcí. Nůžky se s příchodem covidu hodně rozevřely a zapříčinilo to, že ke mě přicházeli lidé s opravdu těžkými stavy.

Jak vypadá běžná konzultace ve vaší ordinaci?

Nejdůležitější je si vytyčit reálný cíl. Když za mnou přijde někdo těsně před létem a chce mít krásné a vyrýsované tělo i když má dvacet kilo tuku navíc, tak je to něco, co mu rozhodně nesplním. Lidé často chtějí něco, co se vůbec neslučuje se zdravím. Je nutné si tyto věci ujasnit hned na začátku. Pak probíráme současný zdravotní stav, měříme tělesné složení a pak už se dostáváme ke konkrétnímu jídelníčku. Řešíme, co můžeme změnit. Koukám na rozdíly, když za mnou přijde mladý, svobodný člověk a naproti tomu maminka, která má doma tři děti a ještě chodí do práce.

Chyba v přetrénování

Co patří mezi největší chyby lidí, kteří se snaží hubnout a nedaří se jim to?

Chyb je hodně. Hlavní je ale to, že si plno lidí myslí, že špatnou stravu lze přetrénovat nebo přecvičit. Ve snaze zhubnout pak klidně cvičí i každý den. Když ale nezmění stravovací režim, tak většinou očekávané výsledky nepřijdou. Stav se může i zhoršit.

Druhým bodem pak je situace, kdy člověk téměř nejí, je bez energie a dostává se tak znovu do stresových situací. Jsou to dva body, se kterými se setkávám poměrně často.

Lze jednoduše odlišit režim pro člověka, který chce zesílit oproti tomu, který chce jen zhubnout?

Ve výživě nefunguje jednotný režim pro všechny. Když chce člověk zesílit, tak by si měl hlídat dostatečný příjem bílkovin i celkové energie. U hubnutí je v Česku největším problémem pití alkoholu. Obrovský rozdíl udělá vynechání třeba každodenní pití piva. Člověk by měl zároveň zařadit hodně vlákniny nejen díky zelenině, ale třeba i v celozrnných výrobcích a luštěninách.

Ve světě fitness se mnozí trenéři specializují na teorii metabolických typů. Pracujete s tím také?

Nepracuji s tím. Ta teorie nemá dostatečné základy ve vědě. Nemáme dostatek studií, které by potvrzovaly ten fakt, že to má smysl někomu navrhovat. Já ty teorie nemám moc ráda, protože většinou tam není vědecký základ. Často se tam omezuje dost potravin jen z pochybných pravidel.

Lidé, kteří se tím pak řídí, jsou nešťastní, protože se jim vyřadí potraviny, které jim nevadí. Najednou je v jídelníčku nemají a obvykle to dopadá tak, že lidé ten režim vydrží jen chvíli a vrací se k zažitým stereotypům. Řeší navíc to, že selhali. Není to za mě dobrá cesta. Je nutné komunikovat a výživa by se měla přizpůsobovat na něj. Nikdy by to nemělo být tak, že se člověk přizpůsobuje výživovému směru, protože to z dlouhodobého hlediska nikdy nebude fungovat.