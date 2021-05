Sport není v nejlepší kondici. Chci ho odpolitizovat, říká nový šéf Národní sportovní agentury Neusser

Nový předseda Národní sportovní agentury (NSA) Filip Neusser nepřichází jako zástupce malých ani velkých sportů, ale celého sportu a zejména dětského. Na úterním setkání s médii poté, co v pondělí v roli šéfa NSA nahradil Milana Hniličku, uvedl, že chce prostředí odpolitizovat a přijít s vizí pro sport do budoucna, kterou nyní postrádá. Praha 11:29 18. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový předseda Národní sportovní agentury, Filip Neusser. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Říkám předem, že tu nejsem jako zástupce malých ani velkých sportů, ale celého sportu a zejména dětského, který v této době potřebuje pomoc,“ řekl devětatřicetiletý bývalý brankář v pozemním hokeji Neusser. „Jsem tady proto, abych sloužil českému sportu a všem, kteří sportují a chtějí se hýbat. Chci rozhýbat český sport, což beru jako prioritu a závazek nás všech.“

Neusser se stal šéfem NSA v pondělí, ale podle svých slov byl v kontaktu se premiérem Andrejem Babišem už delší dobu. „První schůzku jsem měl minulý týden, kdy jsem představil svoje plány a představu, jak Národní sportovní agenturu posunout dál,“ řekl Neusser.

Původně usiloval o post předsedy Českého olympijského výboru a příští pondělí měl být protikandidátem Jiřího Kejvala. Nakonec se rozhodl pro roli šéfa sportovní agentury. „Z této pozice můžu český sport ovlivnit více než z pozice Českého olympijského výboru, proto jsem se rozhodl pro tuto funkci. Beru to trochu jako zodpovědnost vůči sportu,“ konstatoval Neusser.

O post šéfa ČOV se jako první muž NSA nemůže ucházet a na olympijský výbor odešle dopis, že se kandidatury vzdává. Stejně tak opouští vedení Českého svazu pozemního hokeje a odstupuje z pozice kouče reprezentace žen. „To byla srdcová záležitost,“ pronesl.

‚Odpolitizovat sport‘

Před volbami na předsedu ČOV byl velkým kritikem současného šéfa Kejvala. „Nikdo se nemusí obávat, že bych se mstil a dělal věci, který nebudou ku prospěchu sportu. Předpokládám, že se potkáme a řekneme si, jak jsme na tom. Nemusí se obávat, že by olympionici nejeli na olympiádu. Na druhou stranu budu požadovat a vždy prosazovat demokratické principy a transparentnost,“ řekl Neusser.

Věří, že ve funkci nebude jen do podzimních voleb. „Chci sportovní prostředí odpolitizovat, i když rozumím, že ne vždy to je lehké,“ řekl a dodal, že nenastupoval jen na pár měsíců. „To bych to toho nešel. Chci nastavit směr a věci, které budou ku prospěchu sportu, a takové principy, aby se do toho nezavlekla politika. Sport není v nejlepší kondici, tak to do toho nepatří.“

V první den ve funkci Neusser seděl od sedmi od rána s Hniličkou a seznamoval se s agendou agentury. Chce dokončit vyplácení letošních dotací. Chce pracovat a brzy představit plány do budoucna.

„Ty ve sportu postrádám. Mám vizi, jak malinko měnit programy. Teď se to zkopírovalo a jsou i nové, v tom bych pokračoval, ale ohledně ostatních bych to chtěl pozměnit,“ uvedl.

