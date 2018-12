Florbal čekají změny pravidel. ‚Je to špatně, ať si trhnou nohou,‘ říká zkušený Garčar

„Zájem celého mezinárodního florbalu je, aby se co nejvíce vyrovnal. Ten sport musí prokázat, že je schopen se dále vyvíjet,“ řekl Radiožurnálu prezident Českého florbalu Filip Šuman pro Radiožurnál.

Zkrácení času třetin na 15 minut hájí Šuman např. tím, že hodně gólů padá v závěrech třetin, kdy slabším týmům dochází fyzická kondice. To ale jediný důvod není. „Vyšlo by se tím vstříc zájmu diváků a médií. Stále více v dnešní době se chce, aby se ty věci odehrávaly rychleji a nebyl prostor pro nějaké taktizování. V tomhle modelu ty největší hvězdy stráví logicky daleko větší procento času na hřišti. A hvězdy produkují ten nejatraktivnější florbal,“ dodává Šuman.

Čeští florbalisté si už některé změny pravidel vyzkoušeli loni na Světových hrách ve Vratislavi. Tam skončili, stejně jako na letošním domácím šampionátu, čtvrtí.

„Musíme věřit mezinárodní federaci, že dělají dobrou práci. Myslím si, že jí dělají. A uvidíme,“ volí brankář Lukáš Souček opatrná slova.

To Matěj Jendřišák má pohled na změny spíše skeptický. „Z pohledu hráče s tím nesouhlasím. Myslím si, že je to proti tomu sportu. Je to výmysl bafuňářů a managementu IFF (Mezinárodní florbalová federace). Zápasy jsou vyrovnanější, ale viděli jste na tomhle šampionátu. I když se hraje na dvacet lidí a tři dvacetiminutové třetiny, tak ty zápasy byly vyrovnané jak ve skupině, tak v play-off,“ říká Jedrišák.

Milan Garčar, který po šampionátu zvažuje konec v reprezentaci, volil ještě ostřejší slova. „Myslím si, že je to špatně. Na druhou stranu je mi 35 let a ať si IFF s prominutím trhne nohou, ať si to klidně zkrátí na 3 x 4 minuty. Mě už se to týkat nebude,“ nešetřil kritikou.