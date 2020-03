Sport v Česku je zastaven. Nebude se hrát fotbal ani hokej, stav nouze se dotýká všech soutěží

Kvůli pandemii koronaviru vláda zakázala v Česku sportovní akce s účastí nad 30 osob. Od pátečního rána platí také zákaz vstupu na sportoviště, což znamená zastavení všech soutěží v zemi. Vedle hokejové extraligy se tak nebude hrát ani nejvyšší fotbalová soutěž, která měla pokračovat bez diváků. Praha 14:53 12. 3. 2020 (Aktualizováno: 15:31 12. 3. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stanislav Tecl ze Slavie Praha | Zdroj: Profimedia

Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže, ve středu rozhodla o tom, že se první a druhá liga budou hrát bez diváků s účastí nejvýš 100 osob na stadionu. Už při dodržení této kvóty museli fotbalisté přistoupit k velkým omezením lidí na stadionu a po dnešním zpřísnění počtu už zápasy uspořádat nejdou.

ONLINE: Vláda kvůli koronaviru vyhlásila nouzový stav, zakazuje akce nad 30 osob Číst článek

Osud dvou nejvyšších fotbalových soutěží je nyní nejistý. V první lize zbývá odehrát šest kol základní části a následná pětikolová nadstavba. Tabulku vede obhájce titulu Slavia Praha o osm bodů před Plzní.

„Ligová fotbalová asociace musela odložit všechna střetnutí obou nejvyšších soutěží až do odvolání nouzového stavu. O dalším vývoji bude LFA jednat s ohledem na další vývoj epidemiologické situace v Česku a v souladu s dalšími opatřeními českých státních orgánů,“ uvedla LFA v prohlášení.

O přerušení zápasů rozhodla také Fotbalová asociace ČR, která řídí nižší soutěže od třetí ligy včetně mládežnických a také domácí pohár MOL Cup. Odloženy byly i všechny akce reprezentačních výběrů do 17 a 19 let, které se měly konat od 14. března do 14. dubna.

„Respektujeme rozhodnutí vlády s ohledem na zdraví hráčů, funkcionářů i fanoušků. A jsme i nadále v pravidelném kontaktu se státními orgány tak, abychom mohli včas reagovat na jakékoliv další změny, které by se týkaly průběhu soutěží, které pod nás spadají,“ uvedl předseda FAČR Martin Malík.

Basketbal

Všechny soutěže musel přerušit také basketbalový svaz. „Na základě rozhodnutí vlády ČR musíme reagovat. V tuto chvíli jsou obě nejvyšší soutěže (mužů a žen) s okamžitou platností přerušeny. Pracujeme na scénářích, za jakých podmínek by bylo možné v případě pozitivního vývoje pokračovat po odvolání stavu nouze. Další možné scénáře budeme konzultovat společně s kluby,“ uvedl v prohlášení sportovní ředitel mužské i ženské ligy Zdeněk Ringsmuth.

V Česku je 96 potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru, řekl na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO).

FORTUNA:LIGA

@fortunaligacz ⚠ LFA reaguje na dnešní vyhlášení nouzového stavu ze strany Vlády ČR a rozhodla o odložení všech utkání FORTUNA:LIGY po celou dobu jeho trvání.



cards.twitter.com/cards/18ce53vr… 11 18