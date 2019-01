‚Jako běhat sprinty i maratony.‘ Srovnávat náročnost fotbalu a hokeje je obtížné

Dva nejoblíbenější kolektivní sporty v České republice: fotbal a lední hokej. Možná i vy si říkáte, který z nich je fyzicky náročnější. Přesná odpověď se hledá těžko, neví ji ani specialisté v obou sportech. Pře založené na vlastních pocitech tak budou zřejmě pokračovat i nadále. Praha 20:21 19. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Každý profesionální sport je obrovská oběť, a to jak fyzická, tak čím dál tím víc psychická, protože ten tlak okolo je obrovský,“ říká kondiční trenér Ondřej Ježek. | Foto: koláž iROZHLAS.cz | Zdroj: Reuters

Odborníci se ale shodnou na jednom. Provozovat oba sporty na špičkové úrovni zvládne jen málokdo.

„Porovnávat mezi sebou čistě fotbal a hokej je velmi náročné, protože oba sporty mají jiné požadavky na metabolismus. Takové ty doby, kdy dříve byli sportovci, kteří zvládali hrát fotbal i hokej, tak v současné době, kdy se oba sporty dostaly kondičně nebo dispozičně na maximální úroveň, tak z fyziologického hlediska je to obtížné,“ tvrdí Pavel Hráský z Laboratoře sportovní motoriky Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.

Začněme u hokejistů. U hráčů se trénuje hlavně rychlost, výbušnost a síla.

„Když si to zprůměrujeme, tak délka střídání je 25-30 vteřin. Já potřebuji, aby ze sebe za tu půlminutu vyždímal maximum a poté na střídačce co nejrychleji zregeneroval a jeho organismus se vrátil do ustáleného prostředí,“ říká kondiční trenér extraligových hokejistů Litvínova Ondřej Ježek a dodává, proč fotbalisté naopak musí mít lepší vytrvalost.

„Fotbalista potřebuje pracovat 90-95 minut. V maximálním výkonu musí dělat sprinty, občas se může jen projít, když je zastavená hra, ale v podstatě se celých 90 minut pohybují.“

A kondiční kouč fotbalistů prvoligových Teplic Antonín Čepek přidává další postřehy.

„Kontakty, které jsou dovolené v hokeji, nejsou dovolené ve fotbale. V hokeji se navíc v základní části hrají zápasy každé dva tři dny, což je také náročnější. Ve fotbale je to zpravidla jeden zápas týdně. Porovnávat to je složité,“ myslí si Čepek.

Sprinteři a maratonci

Pokud máte doma děti, které baví fotbal i lední hokej a budou se jim chtít věnovat naplno, budou muset časem jeden z těchto sportů upřednostnit.

„Dá se dělat obojí, ale rozhodně ne obojí na top úrovni. Takové genetické vybavení asi nemá žádný člověk. Je to jako kdybyste chtěli zároveň běhat sprinty a maratony, nejde to, je to něco úplně jiného,“ nabízí porovnání Pavel Hráský.

O tom, že nemluví do větru, stačí obyčejný pohled na svalnaté sprintery a hubené maratónce. Nebo na urostlé hokejisty a štíhlé fotbalisty. Zkrátka porovnávat náročnost obou těchto oblíbených kolektivních sportů nejde. Bez dřiny a odříkání se neobejde ani jeden z nich.

„Každý profesionální sport je obrovská oběť, a to jak fyzická, tak čím dál tím víc psychická, protože ten tlak okolo je obrovský,“ říká kondiční trenér Ondřej Ježek.