Baník chce proti Austrii Vídeň zapomenout na konec v Evropské lize. ‚To nejlepší teprve přijde,‘ věří Chaluš
Po Legii Varšava čeká na Baník Ostrava v evropských fotbalových pohárech další soupeř. Ve 3. předkole Konferenční ligy narazí na Austrii Vídeň. A trenér Pavel Hapal po využití polštiny ze svého trenérského působení v dvojutkání s Legií Varšava zase může na tiskových konferencích mluvit v mateřském jazyce soupeře.
„Ano, také to tak vidím. Jak jste řekl, šance na postup jsou padesát na padesát,“ souhlasil Pavel Hapal s jediným zástupcem rakouských médií.
Poslechněte si, co říkají trenér Pavel Hapal a obránce Matěj Chaluš před utkáním Baníku s Austrií Vídeň
Hapal si rozpomněl na němčinu z působení v Bayeru Leverkusen v 90. letech. Ale odpověď to byla spíše zdvořilostní. Austria má sílu v ofenzivě, ale díry v obraně využil i třetiligový Voitsberg, který historicky nejúspěšnější rakouský tým vyřadil v domácím poháru.
„Nečeká nás nic jednoduchého. Víme ale, jaké má soupeř slabiny. Dostává dost gólů, dokázal vypadnout v poháru i s třetiligovým týmem. Toho budeme chtít využít i my, zvítězit a odvézt si do odvety dobrý výsledek,“ chce naplno využít domácího prostředí kouč Hapal.
Baník má za sebou neúspěšný dvojzápas s Legií Varšava v Evropské lize. Přes domácí remízu 2:2 vypadl po varšavském výsledku 1:2. Ale třikrát v tomto měření Ostravané vedli.
„Daleko jsme určitě nebyli, i když mnozí budou tvrdit, že nějaké držení míče vypovídalo pro Legii. Zejména v domácím zápase jsme si vytvořili dost šancí na to, aby ten zápas neskončil 2:2. Furt si myslím, že góly, které jsme dostali, byly laciné. Ten dvojzápas jsme mohli zvládnout,“ myslí si obránce Baníku Ostrava Matěj Chaluš.
Baník na začátku sezony postrádá ofenzivní tahouny, kapitána Ewertona, který přestoupil do Egypta, a zraněné Filipa Kubalu s Michalem Kohútem. A proto nemá takovou formu jako v jarní části sezony.
„Je těžké, když vám vypadne několik hráčů, kteří nás minulou sezonu táhli, to by zamávalo s každým týmem. Sice jsme vypadli s Legií, ale v tom dvojzápase jsme byli minimálně rovnocenným soupeřem. Sezona je na začátku. Minulý rok jsme v lize také nezačali nejlépe, to nejlepší teprve přijde,“ věří Matěj Chaluš.
K postupu přes Austrii Vídeň už by mohli pomoci i zranění Christian Frýdek a Kohút, kteří budou připravení.
„Miša s námi trénuje pár dní, ale je fit, to jsme rádi. Christian Frýdek je stejná kapitola. Také je připravený. Nějakým způsobem se rozhodneme a věřím, že i když ti kluci nepůjdou od začátku a šli by až v průběhu utkání, tak vždycky dokážou pomoct,“ doplňuje před utkáním Baníku s Austrií trenér domácích Hapal.
Zápas začne před vyprodaným hledištěm v 18.30, přímý přenos uslyšíte na Radiožurnálu Sport a Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy. Utkání bude v podrobné online reportáži sledovat i server iROZHLAS.cz.