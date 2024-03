Bez Zafeirise a Ševčíka, zato s uzdraveným Staňkem. Slavia vyrazila na osmifinále Evropské ligy do Milána

Sešívaní do Itálie v plné síle neodletěli. V Praze zůstali dva klíčoví střední záložníci Petr Ševčík s Christosem Zafeirisem, které trápí zdravotní problémy.

Naopak ve výpravě Pražanů nechybí gólman Jindřich Staněk – reprezentačního brankáře klub dopsal na soupisku pro Evropskou ligu místo zraněného Ondřeje Koláře. Všichni zbývající hráči jsou připravení ve čtvrtek nastoupit.

Sparta si v Evropské lize zahraje s Liverpoolem, Slavie se utká s AC Milán. Plzeň v nižší soutěži čeká Ženeva Číst článek

AC Milán patří k nejslavnějším klubům světa. Elitní fotbalovou soutěž Ligu mistrů v minulosti ovládl hned sedmkrát, úspěšnější je v tomto směru jen Real Madrid. Ale v posledních letech již není italský celek tak dominantní. V italské lize je AC momentálně třetí, na druhý Juventus ztrácí bod, na vedoucího městského rivala Inter ještě o 15 bodů víc.

V play-off Evropské ligy výběr kouče Pioliho vyřadil francouzské Rennes. K současným oporám týmu patří třeba obránce Theo Hernández nebo útočníci Rafael Leao s Olivierem Giroudem.

„Mají v týmu skvělé individuality, je to dobrý a věhlasný tým. Takový zápas je pro nás za odměnu. Na jejich utkání koukáme skoro každý týden a jejich atmosféra je pověstná. Náš tým je ale dobře naladěný a my se pokusíme překvapit,“ slibuje asistent trenéra Slavie Zdeněk Houštecký.

Na San Siru, v souvislosti s Interem Milán známém taky jako stadion Giuseppeho Meazzy, Pražané naposledy hráli v září 2019, kde tam ve skupině Ligy mistrů remizovali právě s Interem 1:1.

Velký výprava fanoušků Slavie

Na stadion v Miláně se vejde bezmála 80 tisíc fanoušků. Slavia bude mít na tribuně přes čtyři tisíce podporovatelů – sektor pro hostující fanoušky slávisté brzy vyprodali.

„Za to, že vyprodali celý sektor, obrovsky děkujeme. Je to všední den, pro lidi těžké spojit to s prací. Neskutečně si toho vážíme a doufám, že se jim odměníme. Bude to zážitek a my zápas zvládneme,“ těší stopera Pražanů Tomáše Vlčka.

Fotbalisté Slavie vstoupí do osmifinále Evropské ligy na stadionu AC Milán ve čtvrtek večer – stejně jako Sparta, která se představí na Letné proti Liverpoolu. Hráči aktuálního lídra Premier League přiletí do Prahy zítra. Úvodní utkání osmifinále Evropské konferenční ligy čeká pozítří Plzeň, Viktoria nastoupí v Ženevě proti domácímu Servette.

Zimič v letadle oprašuje italštinu



❤️ Rosso e bianco #UEL // @EuropaLeague pic.twitter.com/ZFSLtlEews — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) March 5, 2024