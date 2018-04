145 let v jedné soutěži. Šestiligový anglický tým poprvé ve své historii sestupuje

Že nic netrvá věčně, poznali fotbalisté šestiligového anglického klubu Gainsborough Trinity. Za 145 let své existence nikdy nesestoupili o divizi níž ani neslavili postup do vyšší soutěže. Vše se ale změnilo letos, když Gainsborough po porážce s Telfordem poprvé pozná, jaké to je spadnout o ligu níž.

Gainsborough/Anglie 15:22 29. dubna 2018