Příbram otočila utkání na Dukle. Plzeň získala tři body ve Zlíně a stáhla náskok vedoucí Slavie

V pátek se rozehrálo 18. kolo Fortuna ligy. Dukla přivítala na svém stadionu Příbram. Pražané v utkání vedli 1:0, ale hosté dokázali zápas otočit a zvítězili 1:2. Plzeň zavítala do Zlína, kde vyhrála 0:2 góly v prvních osmi minutách utkání. Díky třem bodům stáhli Západočeši náskok první Slavie na rozdíl jednoho bodu. Praha, Zlín 21:51 7. prosince 2018

FK Dukla Praha - 1.FK Příbram (1:2)

První střelu na bránu vyslali domácí. Tou se prezentoval z hranice velkého vápna Frederik Bilovský, ovšem nedal ráně ani potřebný směr, ani razanci, a tak s jejím zpracováním neměl gólman Ondřej Kočí žádný problém. Příbram se dostala k brance po přímém kopu ve 29. minutě. Hlavička Karla Soldáta byla ale nepřesná. O pět minut později byl blízko prvního gólu utkání Antonín Fantiš, jehož střela mířila pod horní tyč. Duklu od inkasování ale zachránil Jakub Podaný, který míč odhlavičkoval mimo branku.

Ve 41. minutě se mohl prosadit domácí Uroš Djuranovič. Jeho tvrdou střelu vyrazil Kočí na roh, ze kterého ale Dukla branku nevytěžila. V poslední minutě řádné hrací doby do šestnáctky domácích doběhl Ruslan Mingazov, který si cestou narazil míč s jedním ze svých spoluhráčů a následně z úhlu trefil jen Filipa Radu. Poločas tak skončil bez branek.

Do prvního gólu utkání se čekalo až do 56. minuty, kdy se prosadila Dukla. K míči se za obranou Příbrami dostal Djuranovič, který nejprve vystřelil podél brankáře Kočího, ale nastřelil pouze tyč. Domácí útočník se ale k balónu dokázal znovu dostat a usměrnil ho do prázdné branky. O dvanáct minut později se ke střele dostal Emmanuel Antwi. Jeho pokus ale zbrzdil jeden z obránců Dukly a posléze uklidnil hru svým zákrokem Rada.

Poté Ivan Ostojič srazil skluzem ve vápně jednoho z hráčů Příbrami a sudí Ardeleanu nařídil pokutový kop. K němu se postavil Jan Rezek a střelou do středu branky vyrovnal na 1:1. Hostům stačilo pouhých osm minut a stav utkání otočili. Antwi se dostal až do vápna, kde našel na vzdálenější tyči Fantiše, který střelou z vojele rozvlnil síť za Radovými zády. V prodloužení ještě hosté rozehrávali rohový kop, ale v další gól ho nepřetavili.

FC Fastav Zlín - FC Viktoria Plzeň (0:2)

Aktivněji do utkání vstoupila Plzeň, která otevřela skóre zápasu již ve třetí minutě. Jan Kopic našel centrem Tomáše Chorého, který z bezprostřední blízkosti prostřelil Stanislava Dostála. A o pouhých pět minut později Plzeň vedla již rozdílem dvou branek. Milan Havel přihrál z pravé strany vápna na druhou stranu Janu Kovaříkovi, který krásnou střelou z první uklidil míč do brány. Následně mohl třetí gól Západočechů přidat Kopic, ale jeho střela neměla dostatečnou razanci a Dostál si s ní tak bez problémů poradil.

Ve 22. minutě byl v ideální pozici Milan Petržela, kterému ale, naštěstí pro Zlín, střela nesedla a branku vysoko přestřelil. První střelecký pokus si domácí připsali ve 26. minutě. Střela Libora Holíka ale Aleši Hruškovi potíže nenadělala. Pět minut před koncem prvního poločasu mohli jít domácí do brejku, ale Róbertu Matejovi se akce nepovedla. Naopak se do protiútoku dostal Kopic, ovšem jeho střelu chytil Dostál.

Na začátku druhé půle nastřelil Holík ve vápně ruku jednoho ze soupeřů. Zlínští se tak dožadovali pokutového kopu, ale sudí Lerch jejich prosby nevyslyšel. V 59. se dostal k míči Kovařík, jehož střelu k pravé tyči chytil Dostál. O čtyři minuty později našel Lukáš Bartošák ve vápně Petra Hronka. Ten ale balón vůbec netrefil.

O dalších pět minut později zkusil Bartošák vystřelit sám. Jeho dalekonosnou ránu ale Hruška vyrazil. V 78. minutě centroval do vápna Holík. Do míče se hlavou položil Zoran Gajič, ale balón usměrnil nad branku. Utkání tak rozhodly dvě branky hostí v úvodních osmi minutách zápasu.

Fortuna liga | 18. kolo 7.12. FC Fastav Zlín - FC Viktoria Plzeň 0:2 7.12. FK Dukla Praha - 1.FK Příbram 1:2 8.12. SK Sigma Olomouc - 1.FC Slovácko 8.12. MFK Karviná - FK Jablonec 8.12. FC Baník Ostrava - Bohemians Praha 1905 8.12. SK Slavia Praha - FK Mladá Boleslav 9.12. FC Slovan Liberec - SFC Opava 9.12. AC Sparta Praha - FK Teplice

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 7. 12. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 17 14 1 2 43:14 43 2. Plzeň 18 13 3 2 27:14 42 3. Sparta 17 9 4 4 29:14 31 4. Jablonec 16 9 3 4 35:13 30 5. Ostrava 17 9 3 5 23:15 30 6. Zlín 18 9 3 6 24:20 30 7. Liberec 17 6 6 5 16:15 24 8. Ml. Boleslav 17 6 4 7 33:31 22 9. Teplice 16 5 4 7 17:22 19 10. Příbram 18 5 4 9 23:42 19 11. Bohemians 1905 17 4 6 7 18:25 18 12. Slovácko 17 6 0 11 20:30 18 13. Opava 17 5 2 10 22:28 17 14. Olomouc 17 4 3 10 16:32 15 15. Dukla Praha 18 4 3 11 15:33 15 16. Karviná 17 3 3 11 21:34 12