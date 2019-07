Chci vyhrát ligu, říká prezident fotbalové Příbrami Starka. Tým ale před novou sezónou oslabil

„Cíl je stejný jako každý rok, to je už 22 let. Chci vyhrát ligu. To se mi nikdy nepovedlo. Chceme hrát fotbal, aby lidi bavil. Doufám, že nebudeme mít tolik starostí jako s tou minulou sezónou,“ prohlásil v klubové televizi prezident fotbalové Příbrami Jaroslav Starka.

Ligu museli fotbalisté Příbrami zachraňovat v minulé sezóně až v baráži, přesto je pro prezidenta středočeského klubu Jaroslava Starku cílem titul. Více si poslechněte v reportáži Tomáše Petra

V minulém ligovém ročníku skončili Středočeši na 14. místě a museli do premiérové baráže. V ní byli nakonec úspěšnější než brněnská Zbrojovka a po loňském postupu ze druhé ligy se tak v nejvyšší soutěži udrželi.

„Na hřišti se ukázalo, že do ligy patříme my a ne oni. Ten dvojzápas to jasně ukázal, v lize jsme zůstali, takže máme ligové hráče,“ citoval Radiožurnál po konci minulé sezóny příbramského trenéra Romana Nádvorníka.

Jenže kádr středočeského klubu během léta výrazně prořídl. Především odešli dva nejlepší střelci. Desetigólový Jan Matoušek se vrátil do Slavie a následně zamířil na další hostování do Jablonce.

Jen jedna výhra

Kapitán Antonín Fantiš zase přestoupil do Zlína. Hostování pak skončilo Ruslanu Mingazovovi, Matěji Chalušovi i Ibrahimu Keitovi. Smlouvy skončily Milanu Nitrianskému, Filipu Hlúpikovi a Egonu Vůchovi. Navíc bývalý reprezentant Rudolf Skácel ukončil kariéru.

Křídelník Martin Zeman se po konci v Izraeli upsal Příbrami. S klubem podepsal smlouvu na dva roky Číst článek

„Máme tady čtyři dorostence, které jsme zapojili plus (Matěje) Polidara, který je pátý dorostenec, takže máme tady pět hráčů, kteří jsou odchovanci a kteří dostávají šanci v áčku,“ naznačil v klubové televizi trenér Roman Nádvorník, jak Příbram řeší velké množství odchodů.

Na hostování ze Slavie přišel záložník Marko Alvir, z Izraele se pak vrátil další středopolař Martin Zeman a z Brna přestoupil útočník Michal Škoda.

„V Rakousku jsme měli hodně silné soupeře a moc jsme si s tím neporadili. Doufám, že v lize bude něco jiného, protože každý do toho dá víc, a budeme vyhrávat,“ hodnotil výsledkově nevydařenou letní přípravu Škoda.

Z osmi zápasů Příbram vyhrála jen ten první proti Českým Budějovicím. V polovině duelů Středočeši navíc nedokázali skórovat. Další ligový ročník zahájí příbramští fotbalisté už v sobotu proti Teplicím.