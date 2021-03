‚Před zápasem se na něj ptal.‘ Zájem o slávistického útočníka roste, Sima učaroval trenéra Leicesteru

Ještě před půl rokem ho znal vážně jen málokdo, dnes by za něj pár fotbalových klubů nejspíš zaplatilo i několik stovek milionů. Senegalec Abdallah Sima ve Slavii nadále udivuje skvělými výkony, a snad i kvůli gólu do sítě Leicesteru v Evropské lize by si měl podle některých případný zájemce o jeho služby připravit až miliardu korun. Praha 19:26 1. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Abdallah Sima | Zdroj: Profimedia

Do míče umí kopat tak dobře, že by se jeho hodnota mohla vyšplhat třeba až k miliardě korun. O slávistu Abdallaha Simu bude velmi pravděpodobně velký zájem, a Pražané by v takovém případě mohli vydělat pořádný balík peněz.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jaká by mohla být cena útočníka Slavie Praha Abdallaha Simy

Po gólech Abdallaha Simy se nemění jen skóre na světelné tabuli, roste i jeho hodnota na trhu, s každou další trefou, podobně rychle jako částka na displeji herního automatu, když úspěšný gambler trefí řadu stejných symbolů.

I když o téhle sumě si většina z nich může nechat jen zdát. Pro pokladnu Slavie by mohl být mladý Senegalec výhrou v jackpotu. Třeba správce twitterového účtu West Ham News napsal.

„West Hamu bylo řečeno, aby zaplatil 35 milionů liber, pokud chce získat Abdallaha Simu. Český klub se poučil ze svých chyb, když prodal Tomáše Součka a Vladimíra Coufala tak levně.“

Podle tohoto zdroje prý Pražané litují, že Součka s Coufalem prodali dohromady „jen“ za 700 milionů korun, a tak si za Simu řekli dokonce o miliardu. Ale pozor, předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík pod tento tweet napsal: Omlouvám se, ale tato zpráva není pravdivá.

Zájem z Anglie

Nicméně i tak je docela pravděpodobné, že bude o Simu velký zájem, pokud nijak nepoleví, a pokud ho v Edenu nesvážou v řetězech, brzy by klidně mohl odejít za lepším. Vždyť se o něj zajímal třeba i trenér Leicesteru Brendan Rodgers.

„Před prvním zápasem už se mě na Simu ptal, že je to fantastickej hráč. Umím si představit, že se ty kluby na hráče dívají, ale budu radši, když odejdou za částky, které Slavii pomohou, protože do rozpočtu vždycky peníze potřebujeme, abysme ty hráče doplnili. Když někdo odejde, tak doufám, že to nebude zase za šest milionů euro.“

Naznačuje kouč Jindřich Trpišovský, že pokud jednou skutečně dojde na jednání o Simově přestupu, nebude se vedení Slavie držet při zemi.