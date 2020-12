Senegal, Francie, Tábor, Slavia. Africký ‚Henry’ Sima už zaujal Evropu, Tvrdík mluví o fenoménu

Asi málokterý fotbalista afrického původu zaujal v posledních letech tuzemské fanoušky natolik, jako útočník Slavie Praha Abdallah Sima. Devatenáctiletý Senegalec doslova vlétl do sestavy pražského velkoklubu a v sešívaném dresu se zlepšuje zápas od zápasu. Hbitý atlet s instinktem zabijáka v nedělním derby sestřelil rivala z Letné a i díky jeho dvěma zásahům nakonec Slavia zvítězila s přehledem 3:0. Praha 14:29 7. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Abdallah Sima | Zdroj: Profimedia

„Abdallah Dipo Sima přichází z Táborska do slávistického B-týmu jako posila do útočných řad,“ hlásaly 23. července do světa oficiální webové stránky Slavie Praha.

Informace, které tehdy asi jen málokterý slávistický fanoušek přikládal zásadnější význam.

Slavia v souboji o první místo v tabulce přejela Spartu 3:0. Dva góly dal Sima, třetí přidal Lingr Číst článek

Jenže o několik měsíců později to je právě stejný Sima, který svými góly rozhoduje důležité zápasy nejen nejvyšší domácí soutěži, ale i na mezinárodní scéně. Třikrát se prosadil v Evropské lize a čtyřikrát v domácí soutěži.

„Ze srandy jsem v kabině říkal, že ho budeme muset na měsíc posadit na lavici, aby nám vydržel v klubu i na jaro. Ani neví, co se okolo něj děje, přesto podává takové výkony. Ne všemu ještě rozumí,“ chválil hráče trenér Jindřich Trpišovský po zápase Evropské ligy s Beer Ševou. Izraelskému týmu Sima vstřelil gól a na druhém měl lví podíl, ačkoliv ho statistici později připsali jako vlastní hostujícímu Dudu Twittovi.

Zaslouženě se pak Sima objevil v sestavě kola, které Evropská liga vyhlašuje na svých sociálních sítích.

Slova chvály nejsou bezdůvodná. Simův tah na branku je neuvěřitelný a lehkost, s jakou posílá míč za záda bezmocných brankářů, mnohým připomíná legendu Arsenalu Thierry Henryho.

Abdallah Sima se dnes podepsal pod čtyři góly Slavie, naposledy tzv. "na Henryho" pic.twitter.com/SMriREjWSq — F:Liga GIF (@GifLiga) November 21, 2020

Superlativy pochopitelně nešetřil ani šéf Slavie Praha Jaroslav Tvrdík, který senegalského borce neváhal rovnou označit za „fenomén“.

Fenomen, ktery jiz nyni sleduji evropske velkokluby. pic.twitter.com/Y2cHGljbh5 — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) December 4, 2020

A odkud se vlastně Sima do Edenu dostal? Jeho fotbalový příběh začal v mládežnické akademii francouzského Evianu, odkud zamířil do třetiligového Táborska.

Pozorným slávistickým skautům tehdy stačilo jediné utkání v rámci Letní ligy proti jejich B-týmu, aby ho vzali na zkoušku.

Abdallah Sima v dresu Táborska | Foto: Petr Lundák / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Profimedia

Letos v létě pak oficiálně posílil slávistickou rezervu, kde pod drobnohledem trenéra Marka Jarolíma nasázel čtyři góly v šesti zápasech a v říjnu už mu na dveře šatny áčka ukázal prstem Jindřich Trpišovský.

Sima v prvním týmu debutoval na konči září při výhře 3:0 nad Slováckem a Trpišovský ho pak do základu postavil v zápase Evropské ligy proti Nice. Devatenáctiletý talent se mu za to odvděčil důležitým gólem.

Svoji střeleckou potenci 188 centimetrů vysoký forvard rozšířil v lize proti Opavě, Brnu a v neděli proti Spartě. V Evropské lize pak ještě znovu v odvetném zápase s Nice a izraelskou Beer Ševou.

Není divu, že po vyhraném derby přišla zasloužená odměna a podle Tvrdíka si Sima výrazně polepší.

Zhlednout opakovani je povinnost. Prodlouzit smlouvu se Sevou a jednostranne zvysit smlouvu Simovi take. A ve ctvrtek v Leverkusenu nashledanou! pic.twitter.com/r6BbF28LsC — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) December 6, 2020