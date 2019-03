‚Má perfektně našlápnuto.‘ Polský střelec Krzysztof Piatek pálí v AC Milán a chce s ním do Ligy mistrů

Ještě před rokem hrál ligu v Polsku a za hranicemi ho znali maximálně fanoušci fotbalových manažerů. Dnes je v kádru italského AC Milán a společně s Cristianem Ronaldem se přetahuje o pozici nejlepšího střelce Serie A. O polském útočníkovi Krzysztofu Piatkovi dokonale platí, že za něho mluví góly. On sám totiž příliš hovorný není. Milán 17:37 16. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Krzysztof Piatek pálí i v AC Milán | Zdroj: Reuters

„Je jako Robocop. Řekne jen pár slov, moc se nevykecává a to ani na tréninku.“

Slova trenéra AC Milán Gennara Gattusa potvrdil i český útočník Michal Papadopulos, který Piatka zná ze společného působení v polském Lubinu. Odtud se třiadvacetiletý kanonýr stěhoval do Cracovie než v červnu loňského roku zamířil do italského FC Janov.

Na novou soutěž si Piatek zvykl rychle, střílel gól za gólem, a tak za necelý půl rok přestoupil v přepočtu za téměř miliardu korun do Milána.

„Je to překvapení pro všechny, protože to šlo strašně rychle. Přes rok se z kluka, který nikoho nezajímal, stala hvězda, ale myslím si, že zaslouženě. Je hrozně pracovitý, a tak se tu ukazuje to, že kdo tvrdě pracuje, tak se mu může splnit cokoliv,“ popisuje pro Radiožurnál Piatkův bývalý spoluhráč Michal Papadopulos.

Raketový kariérní vzestup zatím polský střelec zvládá na výbornou. V Miláně se okamžitě prosadil do základní sestavy a v sedmi ligových zápasech se hned šestkrát střelecky prosadil. Dohromady má tak v této sezoně na kontě už 19 gólů, mimochodem stejný počet jako Cristiano Ronaldo.

Každou trefu Piatek slaví tak, že rukama napodobuje střelbu z pistole. Fanoušci mu tak přezdívají Il Pistolero a složili pro něj i speciální chorál.

Díky svým výkonům je Piatek hodně populární i v rodném Polsku. Někteří ho dokonce považují za nástupce Roberta Lewandowského – útočníka Bayernu Mnichov, kapitána polské reprezentace a nejlepšího střelce v historii národního týmu. Na takové srovnání je ale podle Papadopulose ještě brzy.

„Krzysztofovi se povedl první rok a bylo by super, kdyby na něj navázal, což věřím, že naváže. Strašně mu fandím, ale byl bych v tomhle trochu opatrný. Lewandovski je legenda, která to potvrzuje sezonu co sezonu, určitě má ale perfektně našlápnuto,“ myslí si Papadopulos.

Ve zbytku sezony má Piatek před sebou jeden velký cíl, který zmínil už na tiskové konferenci po přestupu do Milána. A jak bývá jeho zvykem, vystačil si s jednou větou.

„Rád bych si za AC Milán zahrál Ligu mistrů.“

Milionářskou soutěž hrálo milánské AC naposledy před pěti lety.