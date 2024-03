‚Za týden budeme chtít minimálně vyhrát.‘ Trpišovský věří, že i po úvodní prohře má Slavia šanci

Většinu zápasu odehráli na slavném San Siru v deseti, ani vyloučení ale fotbalistům Slavie nesebralo naději na postup. S domácím AC Milán prohráli na úvod osmifinále Evropské ligy 2:4, a teď už se těší na pražskou odvetu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkali fotbalisté Slavie po prohře 2:4 na půdě italského AC Milán

Na úvod si slávisté mohli vyslechnout už tradiční popěvek fanoušků Milána, kteří ale možná někdy mohli zapochybovat, jestli je jejich láska zrovna tentokrát tak silná. Fotbalisté AC se dost často – obrazně řečeno – hledali.

„Kluci do defenzivy zaslouží absolutorium. Myslím, že jsme o krok dál, než jsme byli na podzim. Ke všemu respektu a síle AC Milán si rozhodně nemyslím, že bychom byli ze hry venku a budeme to chtít za týden dokázat a zápas budeme chtít minimálně vyhrát,“ říká odhodlaně trenér Slavie Jindřich Trpišovský, který měl před očima i důležitý moment zápasu na San Siru.

V 26. minutě musel ze hry kvůli vyloučení Malick Diouf. Ani to ale Slavii nepoložilo, i když v závěru poločasu Milán odskočil z remízového stavu na 3:1.

„Abych pravdu řekl, tak jsem se toho trochu bál, protože člověk dostane červenou v takovém zápase a s takovým týmem, tak jsme pak dostali dva góly. Musím smeknout před všemi, ukázali jsme charakter a nevzdali se,“ řekl Tomáš Vlček.

Bojovný duch

A podobně jako obránce Vlček mluvil i jeho slávistický spoluhráč a střelec jednoho z gólů na San Siru David Douděra – tradičně emotivní po zápase.

„Koukal jsem na spoluhráče a pak jsme chytli dobrou mentální sílu a tu jsme přetavili v dobrý výkon. Někdo by si řekl, že na San Siru o deseti dostanete bůra, to my nedopustili. Dali jsme dva góly a to se nepovede jen tak někomu,“ vyzdvihl autor jedné z branek Slavie Douděra.

Zároveň ale Slavia čtyři góly dostala, a za týden tak se pokusí doma v Edenu smazat náskok AC Milán.

Doudera's volley

Darwin's rocket

⤵️ Auba's chip

Rejnders blast



Click below to vote for your favourite #UEL goal ️@Heineken || #UELGOTW — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 7, 2024