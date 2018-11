125 let Sparty. Na Letné zářil i Vlasta Burian, kvůli chycené penaltě přišel o angažmá

Fotbalová Sparta slaví 125. výročí od svého založení. Za tu dobu získala rekordní počet českých a československých titulů a její dres nosila spousta legend, a to nejen těch fotbalových. Ve sparťanské bráně například několik let nastupoval král českých komiků Vlasta Burian. Praha 16:30 16. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pamětní deska na Vlasty Buriana ve Spartě | Foto: Jaroslav Legner /CNC | Zdroj: Profimedia

Vlastu Buriana zná skoro každý. Do zapomnění ale nezmizela ani jeho fotbalová kariéra, kterou na stadionu na Letné připomíná pamětní deska. Často kolem ní chodí třeba sparťanský brankář David Bičík.

„V první řadě si řeknu, že je to herec a komik, protože jsem většinu jeho filmů viděl, ale samozřejmě vím, že je spojený s historií Sparty, takže si uvědomuji, že tady působil,“ řekl Radiožurnálu.

Burianovi do sparťanské brány pomohlo to, že ostatní gólmani narukovali během první světové války do armády. Fotbal miloval tak, až ho takhle vášeň připravila o angažmá v divadle Rokoko. Nerozhodný pohárový zápas proti Žižkovu se tak natahoval, že nestihl představení. Burian v závěru chytil rozhodující penaltu.

„V táboře sparťanských fanoušků vypuklo zděšení. Spínali ruce a slibovali Vlastovi nůši peněz, jen když tu desítku chytne. Rána k tyči, robinsonáda a Burian s bravurou vyrazil míč. Jásot a konec zápasu. Mecenáši, to se ví, kvapně opustili hřiště, aniž virtuální nůši čímkoli naplnili. Nu, a Burian přišel o místo v kabaretu Rokoko," popisuje příhodu kniha Železná Sparta

Burian ve Spartě působil s přestávkou až do roku 1924, ale přesná data i třeba počet odehraných zápasů se rozcházejí. Písemná dokumentace totiž shořela ve třicátých letech. Ale jeho filmy zůstaly, a tak se na ně nejenom jeho nástupce ve sparťanské bráně Bičík s chutí dívá doteď.

„Bylo to nadčasové. Jeho humor byl takový laskavý a mě ty filmy bavily, takže já s tím nemám problém, když to dneska běží o víkendu v televizi, tak nemám problém si to pustit,“ hodnotí Bičík.

Sparta výročí oslaví v nedělním zápase proti Jablonci. Hráči v něm například nastoupí ve speciálních retro dresech.

