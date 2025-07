Spartu čeká bouřlivá atmosféra, má jasno bývalý hráč kazachstánského klubu Jeřábek. Ale je favorit, dodává

Domácí stadion Aktobe má kapacitu lehce přes 13 tisíc diváků a posledních pět domácích zápasů kazachstánského klubu sledovalo vždy víc než 11 tisíc fanoušků.

V minulosti za Aktobe nastupovali i dva čeští fotbalisté, kromě Lukáše Bajera dres pětinásobného mistra tamní soutěže před čtyřmi lety oblékal i stoper Michal Jeřábek.

„Ten klub fungoval, stadion je sice starší, ale myslím, že tam Spartu čeká docela bouřlivá atmosféra. Byl jsem tam v době covidu, to bylo trochu horší, ale myslím, že okolo sedmi tisíc fanoušků se na stadion dostalo,“ vzpomínal pro Radiožurnál Sport bývalý obránce Dukly, Teplic nebo Jablonce Michal Jeřábek.

Sparťané mají za sebou bezmála pětihodinový let a v Kazachstánu se budou muset vypořádat s tříhodinovým časovým posunem. Aktobe je po polovině aktuální sezony v domácí lize čtvrté, na účast v hlavní fázi některé z evropských soutěží dvojnásobný vítěz kazachstánského poháru zatím čeká.

„Když to porovnáme s klubem, jako je Sparta, tak ta je pochopitelně na vyšší úrovni a myslím, že tenhle dvojzápas bude velký favorit a měla by to zvládnout,“ myslí si Michal Jeřábek.

Bývalý sparťan

Na soupisce Aktobe najdeme fotbalisty hned z 11 zemí, pro české fanoušky je bezpochyby nejznámější Bogdan Vatajelu.

Rumunský křídelník mezi lety 2017 a 19 nastoupil za Spartu a Jablonec do 48 zápasů v české lize a v této sezoně kazachstánské soutěže si připsal zatím tři asistence.

„Bohdan byl nejen skvělý fotbalista, měl perfektní levačku, ale byl to i skvělý kluk. On přišel na začátku doby, kdy pak začalo chodit hodně kluků z ciziny a on byl snad jediný, kdo se naučil česky a chtěl se učit. Rád na něj vzpomínám,“ přiznává někdejší kanonýr Sparty a nejlepší střelec v samostatné historii české ligy David Lafata.

Utkání Sparty v Aktobe začne ve čtvrtek v 18 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.