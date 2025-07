Musíme doma za každou cenu vyhrát, burcuje sparťanský kapitán Kadeřábek před odvetou s Aktobe

Fotbalisté Sparty večer zabojují o postup do 3. předkola Konferenční ligy. Na Letné nastoupí proti Aktobe, kterému před týdnem v Kazachstánu o gól podlehli.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se fotbalisté Sparty chystají na odvetu proti kazachstánskému Aktobe

V tom první zápase oni asi chtěli o něco více, než my. Za tím výsledkem si šli a musíme tohle nastavení změnit a ukázat jim, že jsme tady doma. Bude vyprodaná Letná, to nás taky požene a jednoznačný cíl je vyhrát a postoupit, zdůraznil na tiskové konferenci před odvetou s Aktobe obránce Sparty Pavel Kadeřábek.

Úvod nové sezony Pražany nezastihl v ideální formě. Letenský klub potřebuje zlepšit hlavně defenzivu, v úvodních třech duelech aktuálního soutěžního ročníku totiž sparťané hned pětkrát inkasovali.

„Rozhodně čekám od obránců víc, ale to platí o celém týmu. Není to jen o obráncích, ale i o útočnících. V těch třech zápasech jsme si vytvořili řadu velkých šancí, ze kterých musíme dát víc gólů. Ale není to jen o tom, potřebujeme se zlepšit i po taktické stránce,“ myslí si sparťanský kouč Brian Priske.

Případné vypadnutí s Aktobe by se zařadilo mezi největší pohárová selhání v novodobé historii klubu. Po prohře v Kazachstánu možná leckterým fanouškům naskočily vzpomínky na Häcken, Suboticu nebo Stavanger, samotní hráči ale podle Pavla Kadeřábka podobné myšlenky nemají.

Fotbalisté Sparty v Kazachstánu propadli. Ostudu v Aktobe zmírnili až v závěru z penalty Číst článek

„Musíme doma za každou cenu vyhrát. Když prohrajete 1:2 venku, tak víte, že jste pod výsledkovým tlakem, že nestačí třeba remíza. Že bychom si ale připouštěli velký tlak, to bych neřekl,“ dodal Kadeřábek.

Sparťané se v nové sezoně zatím rozjíždějí pomalu, poslední utkání by jim ale mohlo pomoct nastartovat úspěšnou sérii. V neděli totiž gólem v nastavení porazili v lize Mladou Boleslav a oslavili první soutěžní výhru od 23. dubna.

„Občas taková výhra, když se urve v poslední minutě, je lepší, než když vyhrajete v suchém triku 4:0. Pro mě to byl pocit a v duchu jsem si říkal, že bych takový chtěl zažívat pořád,“ přiznává Pavel Kadeřábek, který se v létě vrátil na Letnou po deseti letech v Hoffenheimu.

Utkání Sparta – Aktobe o postup do 3. předkola Konferenční ligy začne ve 20 hodin. Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.