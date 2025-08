Na tuhle stranu jsem gól ještě nedal, těšila Ryneše trefa proti Aktobe. Podle kouče přinesl rychlost a sílu

Ryneš o pauze v sestavě Sparty nahradil Jaroslava Zeleného. A křídelník poté výrazně pomohl domácím ke čtyřem vstřeleným gólům v rozmezí sedmi minut.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkal Matěj Ryneš po výhře v předkole Konferenční ligy nad kazašským Aktobe

V 57. minutě nejprve otevřel skóre Veljko Birmančevič. Krátce nato vytvořil Angelo Preciado ideální střeleckou pozici právě pro Ryneše a ten náskok Letenských zvýšil.

„Dát gól na Letné, to je vždycky nádherný pocit. Na tuhle stranu jsem ještě gól nedal. Přál jsem si dát gól za kotel. Říkali jsme si už před zápasem, že to bude hlavně o trpělivosti, držet balon a neztrácet ho zbytečně,“ popsal sparťan Matěj Ryneš.

„I domácí prostředí nám pomohlo, fanoušci do toho šlapali od první minuty, Aktobe jsme do ničeho nepustili a vyhráli zaslouženě 4:0,“ dodal.

Matěj Ryneš zavřel oči a propálil všechno, co mu stálo v cestě! 🚀 2:0 pro @acsparta_cz!#NovaSport pic.twitter.com/WbmLNpzjyZ — Nova Sport (@novasport_cz) July 31, 2025

Čtyřiadvacetiletý křídelník po přestávce zvedl ofenzivu Pražanů. Zatímco v první půli táhli domácí většinu akcí přes pravou stranu, ve druhé pětačtyřicetiminutovce byli minimálně stejně nebezpeční zleva. Rynešův přínos po utkání vyzdvihl i trenér Sparty Brian Priske.

Sparta odvrátila blamáž, v odvetě rozstřílela Aktobe 4:0. V dalším kole narazí na soupeře z Arménie Číst článek

„Myslím, že nasazením Ryneše se zápas trochu změnil. Ne že by hrál Zelený špatně, ale Matěj je odlišný typ fotbalisty s jinými technickými dovednostmi. Přinesl ofenzivní kvalitu, rychlost, sílu a agresivitu v centrech do šestnáctky,“ popsal kouč Sparty.

Zatímco v minulé sezoně si sparťané užívali velké zápasy v Lize mistrů, teď si zvykají na méně atraktivní soupeře v Konferenční lize.

Po postupu přes kazachstánské Aktobe čeká Pražany ve 3. předkole soutěže arménský klub Ararat Arménia a tedy i další daleká cesta.

„Je to těžké ten let a celkově jsou tyhle zápasy unavující, i ty posuny času. Musíme si to ale vyžrat a postoupit do skupiny,“ zdůraznil Ryneš.

Fotbalisté Sparty vstoupí do 3. předkola Konferenční ligy proti klubu Ararat Arménia příští týden ve čtvrtek doma. Odveta je na programu o týden později v Jerevanu.