Musíme chytit začátky zápasů, upozorňuje Kuchta po výhře. Skóroval třikrát z posledních čtyř zápasů
Fotbalisté Sparty se přiblížili k postupu do závěrečného předkola Konferenční ligy. Na úvod toho třetího splnili roli favorita, když porazili tým Ararat-Armenia 4:1. Pražané ale proti outsiderovi z Jerevanu museli skóre otáčet. Do utkání vstoupili vlažně a brzy inkasovali.
Sparťanský kouč Brian Priske nedokázal najít příčiny, proč se jeho svěřenci probudili až po obdržené brance v sedmé minutě.
Poslechněte si, co říkal útočník Jan Kuchta po výhře v předkole Konferenční ligy
Podobně jako v domácím ligovém utkání s Mladou Boleslaví inkasovali po standardní situaci střelou zpoza vápna.
„První protiútok zahrávali trestný kop, dostali jsme do tyče a frajer sám na vápně volný a ono nás to opět vytrestalo,“ řekl útočník Jan Kuchta, který pak pomohl k obratu přesnou hlavičkou ve druhém poločase.
Z tohoto prostoru se 𝐇𝐨𝐧𝐳𝐚 𝐊𝐮𝐜𝐡𝐭𝐚 nemýlí - 3:1 pro 𝐒𝐩𝐚𝐫𝐭𝐮! 👨🍳#NovaSport pic.twitter.com/WMkdtUpGR4— Nova Sport (@novasport_cz) August 7, 2025
Ani on ale nemohl být spokojený s tím, jak Sparta do 3. předkola Konferenční ligy vstoupila. „Do dalších zápasů, jako je s Olomoucí, tak se to nesmí stávat. Musíme chytit začátky zápasů, které nás zbytečně sráží a zbytečně to doháníme. Stojí nás to dost sil, abychom to otočili,“ popisuje sparťanský útočník.
Po vyrovnávací trefě Patrika Vydry se sparťané uklidnili.
Housličky, přesná na zadní a 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐤 𝐕𝐲𝐝𝐫𝐚 srovnává na 1:1! 🎻#NovaSport pic.twitter.com/cLtRzggXCn— Nova Sport (@novasport_cz) August 7, 2025
Ještě do poločasu skóroval další záložník Kaan Kairinen. A po změně stran se kromě Kuchty prosadil z penalty ještě Veljko Birmančevič.
Finské štěstí na Letné! 𝐊𝐚𝐚𝐧 𝐊𝐚𝐢𝐫𝐢𝐧𝐞𝐧 dostává 𝐒𝐩𝐚𝐫𝐭𝐮 po tečované střele do vedení! 👏🇦🇽#NovaSport pic.twitter.com/VUDLfgo8LP— Nova Sport (@novasport_cz) August 7, 2025
Pražané si chtěli do odvety vypracovat co největší náskok, občas ale ve snaze vytáhnout si soupeře z obraného bloku riskovali před svou brankou. Kuchta to sledoval z povzdálí.
„Trnu nejen já, ale i ostatní vpředu. Trenér to po nich ale chce, aby si vytvářeli takové prostory, že soupeř nesmí zareagovat. Jeden, dva doteky nahoru a překlenete dvě řady, pak je to na kvalitě hráčů. Hrajete někdy na takový risk, že vám to mohou vypíchnout, ale bez risku se nikam nedostanete. Musím zaťukat, že to zatím klukům vydrželo,“ dodal Kuchta.
Sparta porazila Ararat-Armenia 4:1 a přiblížila se k účasti v závěrečném předkole Konferenční ligy. Postup ale ještě musí stvrdit příští čtvrtek v Jerevanu.