Nejsilnější stránkou je jejich protiútok, říká kapitán fotbalistů Sparty Krejčí o soupeři z Limassolu

Tři české kluby ve čtvrtek zakončí skupinovou fázi evropských fotbalových pohárů. Plzeň, Slavia i Sparta mohou dokonce svou skupinu vyhrát. Nejsložitější pozici má před soubojem s Arisem Limassol Sparta.

„Je to pro nás důležitý zápas. Postup do vyřazovací fáze Evropské ligy by pro nás znamenal hodně. Jsou tam lepší soupeři než v Konferenční lize. Tak to prostě je. Pokusíme se udělat maximum, abychom hráli lepší z těchto dvou soutěží. Naší ambicí a cílem je hrát Evropskou ligu i v novém roce. Uděláme vše, abychom uspěli,“ slibuje trenér fotbalové Sparty Brian Priske.

V zamotané skupině Evropské ligy můžou Pražané skončit první, ale i poslední. Vítězství na hřišti Arisu zajistí Spartě postup, remíza nebo prohra o gól bude znamenat přesun do Konferenční ligy.

„Po zápase v Glasgow jsme věděli, že to bude složité. Potřebovali jsme pomoc a zároveň dvakrát vyhrát. Remíza Arisu na Rangers nás udržela ve hře. Stále můžeme postoupit do vyřazovací fáze Evropské ligy. Nakonec ale bude záležet na našem výkonu. Máme štěstí, že máme osud ve svých rukách,“ dodává Priske.

Nepříznivá série

Dlouholetým problémem Sparty je ale její venkovní bilance v evropských pohárech. Na hřištích soupeřů nedokázala vyhrát už dvanáctkrát v řadě. Během této série navíc jen dvakrát neprohrála a to při bezbrankových remízách v Kodani.

„Samozřejmě to není nic chvályhodného, ale co se týče předvedené hry, ať už to bylo třeba na Betisu, tak to byl slušně odehraný zápas, ale nevyšel výsledkově,“ tvrdí Ladislav Krejčí.

První vzájemné utkání na Letné na úvod skupiny vyhrála Sparta 3:2, když dvakrát skóroval právě Ladislav Krejčí.

„Jak jsme sledovali na videu i z minulého zápasu, tak mají zajímavý styl, co se týče rozestavení a rotace hráčů. Nejsilnější stránkou je jejich způsob protiútoku, ofenzivní hráči jsou hodně rychlí a na to si musíme dávat pozor,“ dodal kapitán Sparty.

Duel Sparty o postup do pohárového jara na hřišti Arisu Limassol začíná ve 21 hodin a stanice Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu. Server iROZHLAS.cz bude utkání sledovat v online reportáži.