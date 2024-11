Najdeme způsob, věří trenér Sparty Fris, že proti Atléticu postaví silnou sestavu. Simeoneho obdivuje

Trenér fotbalistů Sparty Lars Friis před úterním zápasem ligové fáze Ligy mistrů s Atléticem Madrid ocenil svého protějška Diega Simeoneho. Podle něj čtyřiapadesátiletý Argentinec odvedl za 13 let na lavičce španělského týmu úžasnou práci. Uvedl také, že úřadující čeští mistři nepřistoupí k utkání proti velkému favoritovi tak, že v něm nemají co ztratit. Navzdory řadě zranění věří, že se mu povede postavit silnou sestavu. Madrid 17:01 25. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér Lars Friis dokázal Spartu vytáhnout až do Ligy mistrů | Zdroj: Profimedia

Spartě chybí Veljko Birmančevič, Ángelo Preciado, Jaroslav Zelený a Imanol García, v sobotním duelu s Teplicemi se navíc zranili obránci Elias Cobbaut a Asger Sörensen.

Dohnat Slavii bude těžké. Sparta Friise neodvolá, bude věřit, že špatné výsledky otočí, říká expert Horváth Číst článek

„Máme pouze tři stopery. Nemáme tolik možností. Možná uděláme něco jinak, ale to vám teď neprozradím. Dlouho se nám dařilo mít hráče připravené, ale teď bohužel přichází zranění za zraněním. I to je součástí fotbalu. Měli jsme štěstí, ale v posledních čtyřech týdnech nás to limituje,“ uvedl Friis.

„Najdeme ale způsob, jak postavit silnou sestavu. Je to samozřejmě ztráta, když přijdeme o hráče jako proti Teplicím. Vyrovnáme se s tím. Stále máme široký kádr,“ řekl dánský kouč.

Simeone trénuje Atlético, za které i hrával, od prosince 2011. V sobotu proti Alavésu odkoučoval 700. zápas na jeho lavičce. Atlético pod ním mimo jiné dvakrát vyhrálo Evropskou ligu, Superpohár UEFA a španělskou ligu, čímž jako jediné za tu dobu narušilo dominanci Realu a Barcelony.

„Je to silný, špičkový tým z jedné z top tří nejlepších lig na světě. Mají plno prvotřídních hráčů a hodně silnou identitu, jsou vyhlášení hlavně svou obranou. Hodně nebezpeční jsou ale i v útoku. Klíčovým faktorem je pro ně trenér Simeone. Není náhoda, jaké DNA v týmu vybudoval,“ řekl Friis.

Simeoneho označil za skvělého kouče. „V Atléticu má za sebou úžasnou práci. Důvěru dostal na začátku své trenérské kariéry a prokázal, že na to má. Postupně se i přizpůsoboval vývoji. Na počátku byl hodně přímý, hodně dbal na svůj styl, ale co se týče výstavby hry nebo systému, je dnes velmi pragmatický. Vytváří různé formace, 4-4-2, 3-5-2. Jeho cesta k tomu stát se ikonou celého klubu byla úžasná. V tom je inspirací nejen mně, ale i ostatním trenérům. Klub si ho drží po celou dobu a staví na něm svůj úspěch,“ prohlásil Friis.

Nechce, aby Letenští přistoupili k zápasu tak, že nemají co ztratit. „Takhle nastavení nejsme. V Lize mistrů jsou nejlepší týmy na světě. Musíme k tomu přistoupit trochu jinak než v české lize. Musíme být silní v obraně, ale i v útoku musíme pracovat jako tým,“ uvedl Friis, jehož svěřenci vyhráli jen dvě z posledních 11 soutěžních utkání.