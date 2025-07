V současném kádru vidím kvalitu, věří trenér Sparty Priske před startem ligy. Posily a odchody nevylučuje

Ambicí fotbalistů Sparty v nadcházející ligové sezoně je opět boj o titul. Podle dánského trenéra Briana Priskeho tomu při pohledu na tři hvězdy na klubovém logu, které značí přes tři desítky titulů, ani nemůže být jinak. Na tiskové konferenci také prohlásil, že do konce zářijového přestupního období Pražané ještě posílí, někteří hráči ale zároveň odejdou. Praha 21:25 16. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér pražské Sparty Brian Priske | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Priske s týmem v letech 2023 a 2024 dvakrát ovládl ligu a jednou i domácí pohár. Poté odešel do Feyenoordu Rotterdam, kde však předčasně skončil a v červnu se po roce vrátil na Letnou, kde nahradil krajana a svého někdejšího asistenta ve Spartě Larse Friise.

Sparťané v minulé sezoně zaostali za mistrovskou Slavií o 27 bodů. Právě vršovický celek je i tentokrát hlavním favoritem na titul.

„Je důležité rozlišit ambice od reality. Když jste ve Spartě, hvězdy na našem logu mluví za vše. Naznačují, že jsme ambiciózní klub s 38 tituly. I letos je ambice stejná, tedy že budeme bojovat o titul. Jestli uspějeme, nebo ne, je nemožné před startem ligy říct. Ale taková je ambice, takový cíl máme,“ řekl Priske.

Podle něj vyhlášení podobného cíle vyžaduje od hráčů, realizačního týmu a celého klubu velké úsilí.

„Stojí za tím spousta tvrdé práce, velká disciplína a hodně náročných výkonů, při nichž si někdy budete muset sáhnout na dno, abyste byli schopní soutěžit 35 kol proti dobrým soupeřům. Nejde jen o špičku tabulky, liga se celkově za poslední tři sezony zvedla, což je velmi pozitivní,“ uvedl dánský kouč.

„Ambicí je rozhodně titul, ale nikdo nám ho nedá. Musíme o něj bojovat, vysloužit si právo ho získat. Soustředíme se na současnost, na každodenní práci. A v zápasech se musíme snažit přiblížit dokonalosti,“ mínil Priske.

Odchody hráčů

Po tiskové konferenci se objevila spekulace, že albánský záložník Qazim Laci je na odchodu do tureckého Rizesporu. Priske už během ní nevyloučil příchody ani odchody z týmu.

„Rozhodně, to je jasné. Máme docela široký kádr, takže je normální, že se s některými hráči rozloučíme. Vrátili se nám i někteří hráči z hostování, u nichž je možné, že znovu odejdou hostovat. Přestupní okno je ještě dlouhé. Jsem si jistý, že uvidíme příchody i odchody,“ prohlásil někdejší obránce Brugg, Portsmouthu nebo dánské reprezentace.

Nový ligový ročník začnou jeho svěřenci v sobotu v Jablonci. „Příprava byla krátká, reprezentanti se do ní zapojili o něco později. Máme takový čas na přípravu, jaký máme. Mým úkolem je, abychom na sobotu byli co nejlépe připravení, a to jsme. Myslím si, že příprava ukázala, že máme kvalitu a hráče, s nimiž chceme bojovat o trofeje,“ řekl Priske.

Prostor pro zlepšení

Přípravné období mu ale zároveň ukázalo i několik věcí, které chce s mužstvem vylepšit.

„Vzhledem k tomu, že jsme v minulé sezoně ztratili na Slavii 27 bodů, tak víme, že určité věci je potřeba zkvalitnit. Musíme se v systému zbavit určitých návyků, na tom pracujeme. V současný kádr mám ale opravdu důvěru. Vidím kvalitu. Naším úkolem je, abychom ji předvedli v 35 ligových zápasech a ne jen v několika z nich,“ uvedl bývalý trenér Midtjyllandu či Antverp.

Příští týden Sparta venku zahájí 2. předkolo Konferenční ligy. Jejím soupeřem bude Legia Varšava, nebo kazašský celek Aktobe. "

„Jde mimo nás, s kým budeme hrát. Jsou to dva dobré týmy z kvalifikace Evropské ligy. Bude to těžké. Buď nás čeká dlouhá cesta do Kazachstánu, nebo velmi silný soupeř z Polska. Musíme se tomu přizpůsobit a bez ohledu na soupeře být připravení,“ konstatoval Priske.