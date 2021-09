V našich silách bylo si tři body odvézt, litoval po bezbrankové remíze v Dánsku kapitán Sparty Pavelka

Na tribunách se odehrávala fanouškovská Liga mistrů, na hřišti to mezi dánským Bröndby a pražskou Spartou ale tak slavné nebylo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak hodnotí remízu 0:0 na hřišti dánského soupeře hráči pražské Sparty

„My asi vnímáme, že v našich silách to bylo a že zrovna s takovým soupeřem jsme si ty tři body mohli odvézt,“ vyprávěl kapitán Sparty David Pavelka po utkání, které fotbalově nenadchlo, a při kterém se často víc dělo na tribunách než na hřišti.

„Těžký zápas v Dánsku a před bouřlivým publikem, byla to skvělá atmosféra,“ připomněl Adam Hložek hlavně domácí fanoušky a jejich prakticky neustálé povzbuzování a chorály.

Zatímco na tribunách všechno fungovalo, fotbalisté z obou týmů se na trávníku v některých momentech hledali, k vidění bylo hodně zbytečných ztrát a nepřesností.

Hře Sparty směrem dopředu chyběl nečekaný nápad, Bröndby působilo do poločasu nebezpečněji.

„Ono to možná mohlo v některých fázích zápasu, že Bröndby je na balonu, ale my jsme celkem slušně zavírali ty prostory a nechali je hrát možná jen opticky a držet vzadu balon, ale to bylo tak všechno.“ Myslí si stoper Ondřej Čelůstka, který po zranění poprvé nastoupil za sparťanské áčko.

A pražský tým nakonec mohl vyhrát, jenže v závěru neproměňoval některé nadějné příležitosti. A tak si odvezl ze stadionu Bröndby na úvod základní skupiny Evropské ligy remízu 0:0 a bod.