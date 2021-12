Spartě stačí v Evropské lize s Bröndby neprohrát. ‚Kalkulovat na remízu se nevyplácí,‘ říká trenér Vrba

Po pěti letech si můžou fotbalisté Sparty zajistit účast v jarní části evropských pohárů. O možnost postupu do vyřazovací fáze Evropské ligy už sice přišli, ale stále se ještě můžou přesunout do Evropské konferenční ligy. V přímém souboji s Bröndby Kodaň stačí Pražanům neprohrát. Praha 12:47 9. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Vrba | Zdroj: Reuters

„Je to vlastně zápas play out, to znamená, že kdo ten zápas zvládne, tak postupuje dál,“ uvědomuje si trenér fotbalové Sparty Pavel Vrba.

„Kalkulovat na remízu je ošidné a hrát na to se nevyplácí. My tak hrát nebudeme, ale samozřejmě vývoj může být jakýkoliv a pokud to bude v 94. minutě nerozhodně, tak se určitě nebudeme hrnout dopředu,“ upozorňuje kouč letenského velkoklubu.

Pokud Pražané v závěrečném utkání základní skupiny Evropské ligy uhrají alespoň remízu, tak udrží třetí místo v tabulce, které znamená přesun do play off Evropské konferenční ligy. Bröndby potřebuje zvítězit.

„Jejich hra je velice dobře organizovaná, mají velkou podporu hráčů z defenzivy do útočné fáze. V zápasech hráli hodně ofenzivně, ale já vycházím z těch zápasů, který jsme s nimi hráli my,“ vzpomíná Pavel Vrba na úvodní vzájemný duel v Kodani, který skončil bezbrankovou remízou.

Takový výsledek by Spartě k účasti v jarní části evropských pohárů stačil. V posledních dvou zápasech si Pražané mírně zvedli sebevědomí, které narušily předchozí prohry na hřištích Slovácka a Glasgow Rangers.

Podle defenzivního univerzála Ladislava Krejčího mladšího výhry nad Libercem i v Karviné můžou Spartě pomoct.

„Určitě se nám jde do zápasu s lepší náladou po vyhraných zápasech. Po celou dobu je ale atmosféra v kabině dobrá, takže doufám, že to předvedeme i na hřišti.“

Historicky se fotbalistům Sparty doma na Letné proti dánským týmům v pohárové Evropě nedaří. Z pěti zápasů Pražané vyhráli jediný a ve zbývajících čtyřech dokonce nedokázali skórovat.

„Všichni víme, že dánský fotbal udělal za poslední období obrovský krok vpřed. Je to spíš dlouhodbá práce s mládeží a kvalitní mužstva v evropských pohárech.“ tvrdí Pavel Vrba.

Zápas Evropské ligy mezi fotbalisty Sparty a Bröndby Kodaň začíná v 18.45 a prostřednictvím serveru iROZHLAS.cz ho můžete sledovat v ONLINE reportáži a nebo si naladit stanici Radiožurnál Sport.