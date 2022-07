Chyby se stávají, Hancka budu vždy podporovat, komentoval hrubku kapitána Sparty kouč Priske

Sen o postupu do základní skupiny Evropské konferenční ligy se fotbalové Spartě rozplynul. Ve druhém předkole Pražany vyřadil norský klub Viking Stavanger.

Odveta se pro Spartu vyvíjela dobře. Sice zprvu Pražané pálili jednu šanci za druhou, ale přesto to byli oni, kdo šel ve čtyřicáté druhé minutě do vedení. Premiérový gól v dresu Sparty dal hlavou Jaroslav Zelený.

„V prvním zápase s nima jsme moc necentrovali, tak jsme se tam těch centrů snažili dostat víc. Krásně se to povedlo, ale vzápětí jsme bohužel inkasovali a přišlo to vniveč a takhle to dopadlo,“ narážel Zelený na vítězný gól Vikingu, který padnul po hrubé chybě stopera Dávida Hancka, a to navíc zhruba minutu před koncem zápasu.

„Taková chyba se bohužel stane, ale myslím, že jsme si o to asi koledovali. Oni byli v druhé půli lepší, měli nebezpečné situace, ze kterých jsme mohli inkasovat. Chyby se ve fotbale stávají, oni to potrestali, ale kdyby dali gól předtím, tak bychom se taky nemohli divit,“ řekl Zelený.

Trenér Hanckovi věří

Stejně jako obránce Zelený, tak ani dánský trenér Sparty Brian Priske nebyl po zápase na svěřence Hancka naštvaný. Naopak ho spíš podržel.

„Hancko je fantastický hráč a odehrál dobrý zápas. Budu ho vždy podporovat, co to půjde. Tohle se občas stává, když hrajete obránce. Jsem přesvědčený, že za ním budou stát i ostatní hráči a hlavně, že ho podrží fanoušci,“ dodal trenér Sparty.

Jeden z úkolů, dostat se do základní skupiny Evropské konfereční ligy, se Priskemu se Spartou nepovedl. Ve hře tak už zůstává jen domácí pohár a hlavně liga, kterou Sparta začne v neděli doma proti Liberci.

PRISKE | „Jako všichni v kabině a celý klub nejsem spokojený. Uvědomuji si, že toto utkání jsme prostě měli zvládnout a postoupit do dalšího kola.“



