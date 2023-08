Bylo by skvělé okusit výhru v pohárech, přeje si trenér Sparty Priske. Podle Kuchty tým zkušenosti má

Fotbalisty Sparty čeká první ze dvou zápasů proti Dinamu Záhřeb v boji o skupinu Evropské ligy. Nejprve se oba týmy utkají na hřišti chorvatského mistra. V závěrečném předkole se Pražané pokusí napravit vypadnutí z kvalifikace o Ligu mistrů a trenér Brian Priske bude usilovat o svou první výhru se Spartou v pohárové Evropě. Záhřeb 10:52 24. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brian Priske | Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Dočká se na pátý pokus Brian Priske s fotbalisty Sparty výhry v evropských pohárech nebo ani na hřišti Dinama Záhřeb Pražené neuspějí? Odpověď na tuto otázku dá čtvrteční úvodní duel závěrečného předkola Evropské ligy.

„Dokud jste se nezeptali, vůbec jsem na to nepomyslel, takže díky. Možná teď budu spát o něco hůř,“ prohlásil s úsměvem na tváři na předzápasové tiskové konferenci trenér fotbalové Sparty Brian Priske.

S pražským klubem zatím nedokázal ve čtyřech zápasech v evropských pohárech ani jednou vyhrát.

„Samozřejmě to není dobrá statistika, ale to je fotbal. Zaměřujeme se na náš herní styl. Zápasy s Kodaní byly těžké, kluci si ale vedli úžasně, zejména na Letné. Odehráli skvělé utkání a zasloužili si vyhrát, jenže to nevyšlo, jak jsme si přáli. Rozhodně se spolu s týmem budu hnát za výhrou v pohárech, bylo by skvělé to okusit,“ citoval Radiožurnál Priskeho.

Podobný plán

V minulé sezóně Sparta s Priskem neuspěla v kvalifikaci Konferenční ligy proti Vikingu Stavanger. Ještě bolestivější ale bylo asi minulý týden vypadnutí s Kodaní v předkole Ligy mistrů.

„Nějaká pozitiva jsme si z toho vzali, ale převládala negativa. Teď si na videu ukážeme, jaké ty možnosti jsou, a myslím, že to bude podobný zápas, jako jsme hráli v Kodani,“ říká útočník Sparty Jan Kuchta.

V Dánsku z toho byla bezbranková remíza, která ale nakonec na postup do závěrečného předkola Ligy mistrů nestačila. Navíc o víkendu pak Sparta jen remizovala v domácí soutěži na hřišti Teplic. „Jsme dost zkušení na to, abychom tyhle situace zvládali a pomohli ostatním,“ dodává.

Sparta stejně jako Dinamo mají jistotu minimálně skupiny Konferenční ligy. Boj o hlavní fázi prestižnější Evropské ligy začíná v Záhřebu ve 20 hodin a Radiožurnál Sport odvysílá utkání v přímém přenosu. Server iROZHLAS.cz bude zápas sledovat v podrobné online reportáži.