Problémy na hřišti, v kabině i na tribunách. Sparta se pokusí zvrátit duel se Suboticou

Fotbalisty Sparty čeká ve čtvrtek v sedm večer na pražské Letné zápas, který ovlivní celou její letošní sezonu. V odvetném utkání druhého předkola Evropské ligy proti srbské Subotici musí Letenští dohnat dvougólové manko, které si odvezli minulý týden. Na začátku sezony však neřeší jen sportovní problémy, o mimořádný rozruch se v posledních dnech stará hlavně gabonský záložník Guélor Kanga, který si rozkmotřil fanoušky. Praha 7:15 2. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Budou se podobně radovat hráči Sparty i proti Subotici? | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Na stadionu Sparty je - ostatně jako kdekoliv jinde v poslední době - pořádné vedro. Na radaru nad Prahou 7 není žádný lokální mrak, a tak je velice pravděpodobné, že i večer v odvetném zápase Evropské ligy proti Subotici budou hráči bojovat s vysokými teplotami a případnou dehydratací.

Sparťané tomu však poměrně překvapivě svou přípravu nijak neupravovali. Jak v úterý, tak i ve středu se rozhodli trénovat až v podvečerních hodinách, a to v nikterak náročném tempu. Raději než měnit čas tréninku se na Letné rozhodli spíše dbát na dodržování pitného režimu a doplňování minerálů.

Případ Kanga Gabonský záložník Sparty Guélor Kanga je poměrně kontroverzní figurou již od svého zimního příchodu na Letnou. Střílí sice krásné a důležité góly, fanoušky však vytáčí někdy až příliš laxním přístupem nebo lacinými ztrátami. Situace okolo Kangy se vyhrotila v zápase proti Jablonci, který Letenští vyhráli 2:1, přičemž gabonský záložník vstřelil úvodní gól zápasu. Ihned poté se vydal přes celé hřiště slavit před kotel sparťanských příznivců, kde se začal bít do hrudi. Fanoušci jej však odměnili pouze skandováním „Kanga ven“. V dalším průběhu zápasu se na záložníka s číslem 9 na zádech ozývalo z kotle hostujícího týmu bučení, hučení a pískot. Během pozápasové děkovačky postával raději daleko od kotle a když po opouštění šaten nastupoval do týmového autobusu, polili jej dokonce příznivci Sparty pivem.

Sparta kromě počasí řeší zkraje sezony mnoho problémů. Jedním z nich je gabonský záložník Guélor Kanga, který se v obou dosavadních ligových zápasech nepohodl s vlastními fanoušky. Ironicky jim tleskal, gestem naznačoval, že mají být zticha. Oni na něj zase rasisticky bučeli.

Ředitel sparťanské komunikace Ondřej Kasík ale slíbil, že bude situaci důsledně řešit. Prý se problému už od čtvrtečního zápasu v Srbsku věnuje hned několik lidí. Po nedělním duelu v Jablonci se jejich práce na celé věci ještě zintenzivnila.

Lidé z vedení klubu se snaží klást na srdce fanouškům, že při nějakém dalším rasistickém prohřešku při evropském duelu by se mohlo stát, že v následujícím zápase by mohl být pro fanoušky stadion zcela uzavřen. Ondřej Kasík zdůraznil i to, že drtivá většina fanoušků se proti rasismu vymezuje a že jde o problém skutečně jen hrstky příznivců Letenských.

Sportovní manažer a dočasný trenér v jedné osobě Zdeněk Ščasný, který nahradil před týdnem odvolaného kouče Pavla Hapala, věří, že se radikální fanoušci vyvarují dalších negativních projevů ke gabonskému záložníkovi Sparty.

„Pro mě není žádný problém s Kangou pracovat a myslím, že to není potíž ani pro kabinu. Všichni vědí, že Kanga je trochu jiný, což u nás, na rozdíl od zahraničí, není zcela běžné. Zároveň si hráči uvědomují, že je pro nás důležitým fotbalistou. Chtěl bych požádat i fanoušky, aby ho brali a aby vnímali, že to je jeden z klíčových hráčů," řekl Ščasný na středeční tiskové konferenci.

Málo Čechů v základu

Další věcí, kterou Sparta, potažmo její fanoušci, řeší, je to, že v posledním ligovém duelu v Jablonci za ni v základní sestavě nastoupil jediný Čech.

Pokud však ve čtvrteční odvetě druhého předkola Evropské ligy Sparta Suboticu porazí, bude to v zásadě jedno.

Nedostatek českých hráčů v základní sestavě týmu z čela tabulky je špatnou zprávu minimálně pro tuzemskou reprezentaci.

Je však možné, že proti srbskému soupeři v základní sestavě Letenských nastoupí více Čechů. Zcela jistě však nepůjde o nijak dramatický nárůst.

Vedle Martina Frýdka by to mohl být uzdravený kapitán Josef Šural, avšak dost možná zůstane Sparta jako v Jablonci jen u jednoho z nich.

Celé utkání mezi Spartou a Spartakem Subotica vysílá ve čtvrtek v přímém přenosu od 19 hodin Radiožurnál. Postupující z dvojzápasu se ve 3. předkole Evropské ligy utká s dánským Bröndby Kodaň.