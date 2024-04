Klepali jsme se, abychom pak v kabině nekoukali jako hlupáci, prohlásil Kuchta po přestřelce s Baníkem

Znovu si to v závěru na domácím hřišti zkomplikovali, ale tentokrát bodovali naplno. Fotbalisté Sparty potvrdili jarní trend, kdy na Letné v lize žádného ze soupeřů nedokázali porazit o víc než jeden gól.

Přitom nad ostravským Baníkem měli hned dvakrát tříbrankový náskok. Nakonec ale museli být Pražané rádi za těsné vítězství 4:3.

„Jsou to smíšené pocity, ale zklamaný nejsem. Je důležité, aby fanoušci nebyli zklamaní, když vyhrajeme. Ale mám smíšené pocity ze tří inkasovaných gólů. A hlavně dvou branek, když vedeme 4:1, máme vše pod kontrolou a vytváříme si další šance. Potřebujeme zápas dorazit. Zbytečné jsme si to ke konci ztížili,“ přiznal trenér fotbalové Sparty Brian Priske.

V předposledním kole základní části ligy se obhájci titulu dlouho proti ostravskému Baníku trápili.

V závěru prvního poločasu se ale trefil Veljko Birmančević, pro kterého to byl už šestý gól z posledních pěti ligových zápasů, a na začátku druhé půle pak dvakrát skóroval Kuchta.

Tradiční scénář

Pražané vedli 3:0 a pak ještě necelou půlhodinu před koncem 4:1, ale závěr si, jak už je na jaře doma zvykem, znovu zkomplikovali.

„Chtěl jsem říct, že jsme to měli zcela ve své režii, ale my jsme dostali dva góly a pak jsme se klepali, aby nebyla nějaká standardka, kterou by Ostrava proměnila, a v kabině bychom pak na sebe koukali jako hlupáci,“ prohlásil útočník Jan Kuchta.

Ten se díky dvěma trefám proti ostravskému Baníku dostal na 10 gólů v této ligové sezóně. Což se už v předchozích kolech povedlo jeho parťákům z ofenzivy Sparty - Birmančevićovi a Lukáši Haraslínovi, kteří shodně dali Ostravě po jedné brance.

„Jsou určitě nepříjemní, jsou to výborní hráči. Je těžké na ně hrát, ale kdybychom neudělali individuální chyby, tak by k těm gólům nedošlo. Je ale pravda, že by si asi vytvořili jiné šance,“ řekl ostravský trenér Pavel Hapal.

Jeho svěřenci sice dokázali závěr utkání zdramatizovat, ale víc než snížit na 3:4 už nestihl. Sparta si tak před vlastním publikem v základní části ligy udržela i po posledním domácím zápase neporazitelnost.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 21. 4. 2024) Tým Z V R P Skóre B 1. Sparta 29 23 4 2 66:25 73 2. Slavia 28 21 5 2 58:20 68 3. Plzeň 28 18 4 6 63:32 58 4. Ostrava 29 13 5 11 46:37 44 5. Mladá Boleslav 28 11 7 10 47:44 40 6. Slovácko 28 11 6 11 36:37 39 7. Liberec 28 10 8 10 44:44 38 8. Olomouc 28 10 6 12 37:39 36 9. Hr. Králové 28 9 9 10 31:36 36 10. Teplice 29 9 9 11 31:37 36 11. Bohemians 1905 29 7 11 11 27:39 32 12. Jablonec 29 6 11 12 34:44 29 13. Pardubice 28 7 7 14 27:38 28 14. Zlín 29 5 10 14 36:60 25 15. Č. Budějovice 29 6 5 18 32:60 23 16. Karviná 29 5 7 17 29:52 22