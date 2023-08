Být více odvážní a věřit si vpředu, přeje si Krejčí před odvetou předkola Ligy mistrů s Kodaní

Fotbalisty Sparty čeká v úterý odveta třetího předkola Ligy mistrů. Na domácím stadionu v ní přivítají dánskou Kodaň, odkud si z prvního zápasu přivezli nadějnou remízu 0:0. Malá psychická výhoda tak bude na Letné na jejich straně, zvláště pak díky víkendovému ligovému vysokému vítězství 5:1 v Jablonci. Praha 17:12 14. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ladislav Krejčí | Zdroj: Profimedia

Sparťanští fotbalisté mají za sebou poslední oficiální trénink před odvetným duelem třetího předkola Ligy mistrů. V něm se utkají s Kodaní, kde minulý týden remizovali 0:0.

Poslechněte si, jak se fotbalisté Sparty připravují na odvetu předkola Ligy mistrů proti Kodani

„Určitě nám to může dát víc důvěry pro náš systém hry. Ještě více věříme tomu, na čem pracujeme. Vím, že to proti Kodani bude úplně jiná úroveň, ale pro hráče je důležité jít do utkání se sebevědomím,“ říká směrem k odvetnému utkání trenér Brian Priske.

Herní odvaha a sebevědomí v útočné fázi byly dvě věci, které dánský kouč zmiňoval už po prvním zápase. Sparta se prezentovala zodpovědným, konstruktivním výkonem, směrem dopředu toho moc nepředvedla. Právě to chtějí v odvetě podle Ladislava Krejčího Sparťani změnit.

„Určitě větší odvaha v defenzivní části. Být více odvážní, nebýt tolik vzadu, víc si věřit dopředu a potom uvidíte, teď se tady o tom nebudeme bavit,“ nechtěl kapitán Sparty prozrazovat systémové a taktické věci.

Prestiž a peníze

Minimálně ze začátku se dá ale očekávat opatrné tempo zápasu. Přeci jen se kromě prestiže a šance hrát nejprestižnější klubovou soutěž světa, hraje také o vysoké finanční prémie.

„Myslím, že oba kluby vědí, co je ve hře. A také se vzájemně respektujeme. Zvláště pak z hlediska ofenzivní fáze. Oni vědí, že jim dokážeme ‚ublížit‘. A jak už jsem říkal, doufám, že dokážeme ještě zvýšit kuráž v útoku a taky si víc pomoct standardními situacemi. Pár jsme jich měli v Kodani a mohli jsme z nich vytěžit víc,“ naznačil Brian Priske jeden ze způsobů, jak by se sparťanská ofenziva mohla prosadit.

Zápas proti Kodani začne na Letné v úterý v 19 hodin, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport.